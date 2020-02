Miami: El ganador de antemano del Super Bowl

Con la celebración del Super Bowl este 2 de febrero, el sur de la Florida y Miami en especial, han regresado bajo la mirada de millones de seguidores del fútbol americano, sin embargo, la Ciudad del Sol aparece como la gran ganadora de un acelerado desarrollo económico en los últimos 10 años, y en particular, en tres áreas: Midtown, Brickell y Downtown.

Además de los eventos fomentados para el Super Bowl Live en el centro de la ciudad desde el 25 de enero al 1ro de febrero, Miami se erige hoy como una de las ciudades en Estados Unidos que ha experimentado un vertiginoso desarrollo, en apenas una década.

Un estudio demográfico hecho por la Autoridad de Desarrollo de Miami Downtown (DDA, por sus siglas en inglés) reveló más de 92,000 residentes en la zona con la perspectiva de que esa cifra alcance los 110,000 en el 2021.

La DDA es una agencia independiente de la Ciudad de Miami financiada por un impuesto especial a la propiedad en sus límites distritales. Es dirigida por una Junta de 15 miembros, entre ellos tres integrantes designados públicamente y 12 propietarios, residentes y/o empleados del downtown.

Como organismo autónomo, la DDA asiste, planifica y ejecuta mejoras de desarrollo empresarial, inversiones y mercadeo, además de las estrategias de comunicaciones. Para más información, visite www.MiamiDDA.com.

En los últimos cinco años, la venta y renta de apartamentos y locales comerciales en la zona ha sido notable a simple vista con el tránsito diario de miles de residentes, empresarios y turistas. Las personas entre los 25 y 44 años de edad conforman el 45% de la población del área, según la DDA.

El Downtown de Miami cuenta en la actualidad con 39 hoteles y 8,504 habitaciones, un alza del 33 por ciento en comparación con el 2010. Este auge en inventario hotelero brinda hospedaje al drástico número de visitantes. El área forma parte hoy de los 10 principales mercados de ocupación hotelera en Estados Unidos y el vecindario atrae a seis millones de turistas e inversionistas anualmente.

Si usted conversa con algunos residentes del sur de la Florida por estos días, alguno de ellos no tardará en comentarle que Miami se encamina a ser el segundo Nueva York de este país, una opinión casi acuñada por el despunte económico de Midtown, Brickell y el Downtown.

El Wall Street de Florida

La historia no termina en simples comentarios populares. El Downtown de Miami es una fuente de producción económica estimada en más de $38 billones, según el Miami DDA. Ese monto está respaldado por la llegada de 500 empresas de nueva creación, varios programas universitarios enfocados en el emprendimiento y los esfuerzos de la DDA por captar a nuevos empleadores y fuentes de capital.

La campaña de seis años de la DDA para atraer firmas financieras ha solidificado la importancia del distrito como un centro de negocios y banca, hogar para la mayor concentración de instituciones financieras en Estados Unidos fuera de Manhattan.

El número de Consejeros de Inversiones Registrados en la zona se ha casi duplicado en los últimos cinco años; la cantidad de los activos reportados ha crecido sobre los $75 billones; y se estima que los empleados a tiempo completo en asesoría de inversiones aumentaron un 55 por ciento.

Infraestructura

Para los más escépticos sobre la infraestructura necesaria ante esta proliferación económica, el transporte ha ido a la par de las nuevas opciones para turistas y residentes.

Desde el 2010, el centro urbano de Miami desarrolló el sistema de tren Brightline (pronto Virgin Trains), que ofrece servicio diario a Fort Lauderdale y West Palm Beach; la Línea Naranja del Metrorail provee una conexión directa entre Downtown y el Aeropuerto Internacional de Miami; y un trolebús gratuito enlaza la zona residencial con vecindarios aledaños.

Según la población residencial del Downtown aumenta y el número de visitantes diurnos sobrepasa los 250,000, la ciudad se enfoca en mejorar la vida diaria. El Miami Baywalk, una vereda de cinco millas en desarrollo a lo largo de la Bahía Biscayne; el Underline, una senda urbana de 10 millas que comienza en el Distrito Financiero de Brickell y conecta con una serie de vecindarios al sur; y la revitalización de la Calle Flagler han convertido a Miami en un lugar de más amplio y seguro acceso para conductores y transeúntes.

Y por supuesto, nunca faltan detractores al desarrollo con el argumento de un congestionamiento del tráfico en horarios picos y el flujo peatonal por estas tres zonas. Sin embargo, para los amantes del arte, la nocturnidad y el entretenimiento, Miami ha pasado de ser una ciudad de descanso a una urbe atractiva y promocional para millones de visitantes y residentes.

Ocio y cultura

Cientos de nuevos establecimientos comerciales y restaurantes han florecido en el centro urbano en la pasada década. Restaurantes con conceptos de chef, barras y lounges en boga y cientos de tiendas nuevas proliferan en el área.

El debut del Brickell City Centre, un ultra centro comercial con espacios aabiertos que combina restaurantes y negocios de entretenimiento, y Virgin Miami Central, hogar del área de restaurantes Central Fare, conectado a la terminal Brightline confluyen para ofrecer más opciones.

Todavía se espera el lanzamiento del Miami World Center, un centro de desarrollo de uso mixto de 27 hectáreas y una inversión de $4 billones que agregará 300,000 pies cuadrados para establecimientos comerciales, una vez terminado.

Hace 10 años el Museum Park -hogar de Phillip & Patricia Frost Museum of Science y Pérez Art Museum Miami– se encontraban en las etapas iniciales de planificación. Hoy, los dos nuevos museos están en pleno apogeo con el cercano Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, el Olympia Theater y el History Miami Museum. Estas instituciones, junto a numerosas galerías y espacios de arte, han catapultado a Miami entre los mejores destinos culturales de la nación.

Sin adentrarnos en el mágico mundo de Design Distric y Wynwood, y en las multimillonarias inversiones de los últimos 10 años en Coconut Grove y Midtown, la llamada ciudad del sol resplandece ante la mirada atónita de quienes en las décadas de los 80 y los 90 acostumbraban a veranear en el sur de la Florida, con limitadas opciones de entretenimiento, concentradas fundamentalmente en Miami Beach. Hoy, ese espectro de posibilidades se ha expandido por diversas locaciones de la también nombrada Capital del Sol.

Por todas estas razones, con el regreso este domingo del gran espectáculo deportivo que significa el Super Bowl, ya habrá de antemano un inigualable ganador: Miami, la cosmopolita ciudad que figura ahora entre las principales urbes de desarrollo y atracción para residentes y visitantes en Estados Unidos.