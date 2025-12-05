viernes 5  de  diciembre 2025
TRÁFICO

Miami entra en "modo Art Week" y el tráfico se pone en rojo

Le presentamos un resumen de las zonas que conviene evitar si planea asistir a Art Basel Miami este fin de semana.

Imagen referencial del tráfico en el conector MacArthur Causeway hacia Miami Beach.

Imagen referencial del tráfico en el conector MacArthur Causeway hacia Miami Beach.

EFE / ARCHIVO
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - La ciudad del Sol ya respira arte por todas partes, pero esta semana no solo se moverán los artistas, los coleccionistas y los curiosos: las principales avenidas de la ciudad también estarán al límite.

De acuerdo con Indira Almeida-Pardillo, Vocera del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), se espera el arribo de más de 100,000 visitantes aterrizando desde hoy viernes y hasta el próximo domingo para participar de ArtBasel, una cifra que según advierten las autoridades locales podría congestionar el tráfico más de lo habitual. Es por ello que si vamos a manejar, debemos estar preparados.

Lee además
Vista general de Pinta Miami 2025 en The Hangar, Coconut Grove, donde artistas y galerías de América Latina y el Caribe presentan propuestas contemporáneas que dialogan con la memoria, el territorio y la experimentación.
ARTE

Pinta Miami 2025 abre con una edición vibrante y renovada
Mike Redondo, presidente del Comité Selecto sobre Redistribución de Distritos del Congreso de Florida. 
LEGISLATURA ESTATAL

Cámara de Florida aborda revisión de distritos del Congreso en vísperas del ciclo electoral

Zonas donde el congestionamiento será inevitable

- MacArthur Causeway: conectarse a la I-395 o la I-95 puede convertirse en una misión de paciencia debido a las obras de construcción que se realizan y a la afluencia vehicular que se prevé.

- Venetian Causeway: durante varios horarios de la tarde, el puente no abrirá para barcos. Resultado: más automóviles, menos movilidad, más demoras aseguradas.

- Calles en construcción permanente: intersecciones como 12 th avenida NE, 146 th calle del NW, 57 th Court SW y Coral Way continúan con trabajos que se extenderán hasta 2026. Esta semana sentirán aún más presión.

Uber, Lyft y otras compañía de su tipo tendrán rutas controladas

Para evitar el caos, los viajes compartidos solo podrán recoger y dejar pasajeros en puntos específicos dentro de las zonas más visitadas, como:

• N. Miami Avenue y la 23 calle, NW

• 1 Avenida con la 20 calle, NW

• 3 Avenida y 21 calle, NW

• 3 Avenida y 27 calle, NW

• 5 Avenida y 24 calle, NW

Las compañías refieren que si no estás en uno de esos lugares, no habrá recogida (pick-up).

Consejos para no quedar atrapado en un embotellamiento

1- Muévete temprano o después del atardecer.

2- Usa transporte público si puedes.

3- Consulta apps de tránsito antes de salir de casa.

Miami siempre sorprende, pero durante Art Basel la ciudad alcanza otro nivel de intensidad. Este año, además de instalaciones, murales y galerías, los conductores enfrentan un espectáculo adicional: el tráfico, convertido en una verdadera obra de gran formato.

Temas
Te puede interesar

Meta se asocia con medios de comunicación para ampliar servicio de IA

Tony Lorenzo: "No existe mejor inversión que el servicio"

Jorge Fernández: "Éramos un grupo de jóvenes cubanos con deseos de retribuir la ayuda recibida de los Estados Unidos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
ENTREVISTA

Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

Te puede interesar

Mike Redondo, presidente del Comité Selecto sobre Redistribución de Distritos del Congreso de Florida. 
LEGISLATURA ESTATAL

Cámara de Florida aborda revisión de distritos del Congreso en vísperas del ciclo electoral

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
DICTAMEN

Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).
ACCIDENTE

Dos personas mueren en accidente en el Turnpike en el área de Broward

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica