Miami entra en "modo Art Week" y el tráfico se pone en rojo

MIAMI . - La ciudad del Sol ya respira arte por todas partes, pero esta semana no solo se moverán los artistas, los coleccionistas y los curiosos: las principales avenidas de la ciudad también estarán al límite.

De acuerdo con Indira Almeida-Pardillo, Vocera del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), se espera el arribo de más de 100,000 visitantes aterrizando desde hoy viernes y hasta el próximo domingo para participar de ArtBasel, una cifra que según advierten las autoridades locales podría congestionar el tráfico más de lo habitual. Es por ello que si vamos a manejar, debemos estar preparados.

Zonas donde el congestionamiento será inevitable

- MacArthur Causeway: conectarse a la I-395 o la I-95 puede convertirse en una misión de paciencia debido a las obras de construcción que se realizan y a la afluencia vehicular que se prevé.

- Venetian Causeway: durante varios horarios de la tarde, el puente no abrirá para barcos. Resultado: más automóviles, menos movilidad, más demoras aseguradas.

- Calles en construcción permanente: intersecciones como 12 th avenida NE, 146 th calle del NW, 57 th Court SW y Coral Way continúan con trabajos que se extenderán hasta 2026. Esta semana sentirán aún más presión.

Uber, Lyft y otras compañía de su tipo tendrán rutas controladas

Para evitar el caos, los viajes compartidos solo podrán recoger y dejar pasajeros en puntos específicos dentro de las zonas más visitadas, como:

• N. Miami Avenue y la 23 calle, NW

• 1 Avenida con la 20 calle, NW

• 3 Avenida y 21 calle, NW

• 3 Avenida y 27 calle, NW

• 5 Avenida y 24 calle, NW

Las compañías refieren que si no estás en uno de esos lugares, no habrá recogida (pick-up).

Consejos para no quedar atrapado en un embotellamiento

1- Muévete temprano o después del atardecer.

2- Usa transporte público si puedes.

3- Consulta apps de tránsito antes de salir de casa.

Miami siempre sorprende, pero durante Art Basel la ciudad alcanza otro nivel de intensidad. Este año, además de instalaciones, murales y galerías, los conductores enfrentan un espectáculo adicional: el tráfico, convertido en una verdadera obra de gran formato.