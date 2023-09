Miami: En manos de tribunal de circuito si rival de Díaz de la Portilla iría a elecciones

“La ciudad de Miami no ha prohibido al Sr. Gabela aparecer en la boleta como candidato en las elecciones del 7 de noviembre de 2023. El señor Gabela, al igual que todos los candidatos potenciales para las elecciones de la Ciudad de Miami, debe cumplir con los requisitos de residencia establecidos en los Estatutos de la Ciudad”.

Más adelante, el comunicado indica que “a primera vista, los documentos del aspirante Gabela no parecen cumplir con los requisitos necesarios para presentarse a las elecciones por dicho distrito”.

El señor Gabela ha planteado la cuestión de su calificación en una demanda pendiente en el Tribunal del Circuito del Condado de Miami-Dade, y "la Ciudad solicitará al Tribunal una resolución judicial adecuada, como lo exige el código de la ciudad”.

Por último, subraya el comunicado: “El Tribunal tomará la determinación, no la Ciudad de Miami”.

El pasado mes de agosto, Gabela presentó una demanda ante el Tribunal del Condado de Miami-Dade, alegando que su hogar, en el que vivió durante 20 años, había sido eliminado quirúrgicamente del mapa propuesto y aprobado por la comisión el 14 de junio para evitar que él pudiera desafiar al comisionado incumbente Alex Díaz de la Portilla.

Gabela acusó a la Ciudad de violar el estatuto estatal que prohíbe dibujar los distritos con la intención de favorecer a un candidato, así como de violar la Declaración de Derechos del Condado y la Ley Sunshine de Florida.

En septiembre, Gabela reconoció ante una reportera del Canal 51 que se había mudado a un apartamento de su propiedad en el distrito 1, luego de que la Comisión de Miami aprobara las nuevas líneas divisorias para los distritos y su casa quedara fuera del distrito 1.

“Ok, me sacaste de mi casa, me hiciste una trampa política, pero mira ahora, yo voy a cumplir y me mudaré a mi otra casa que está en el medio de Allapattah para ver qué van a inventar”.

Otra arista de la polémica es que la Ley Electoral requiere que la persona resida como mínimo un año dentro del distrito en el que pretende servir antes de presentar la candidatura.

En este contexto, la Ciudad declaró que, "dada la orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis, - en la que suspendió al comisionado Alex Díaz de la Portilla que enfrenta varias acusaciones por presunta corrupción y lavado de dinero- la Comisión de la ciudad debe reunirse antes del lunes 25 de septiembre de 2023 para decidir si hará un nombramiento temporal para servir el resto del mandato del distrito 1, antes de las elecciones generales del 7 de noviembre" y afirmó, "una vacante temporal en la Comisión no afecta las funciones administrativas de la Ciudad, ni sus servicios a los residentes del distrito 1, que continuarán sin interrupciones".

