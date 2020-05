Miles de personas en Hialeah solicitan ayuda para pagar el alquiler

Hialeah es una de las ciudades con población menos afortunada y de mayor población del sur de la Florida, su renta per cápita no supera los 30.000 dólares. Y lamentablemente también es una de las áreas del estado más impactadas por la pandemia.

El alcalde Carlos Hernández, que se encontraba en el lugar, conversó con DIARIO LAS AMERICAS, sobre la importancia de la iniciativa.

El político sostuvo que las necesidades de la población han incrementando por diez desde que comenzó el contagio. “Hay personas que llevan dos meses sin trabajo. Ahora su preocupación no es solamente el virus, les preocupa cuándo será el próximo plato de comida y cómo van a pagar su techo”, aseveró Hernández.

“Con este panorama decidimos, por un lado, ayudar a 1.000 familias con 1.000 dólares para pagar su renta y, por otro, contribuir con el pago del alquiler de aproximadamente 500 pequeñas empresas” explicó.

Enorme afluencia de público

Muchas personas durmieron en la cola de las planillas.

“No es solamente la gente que está pasando por aquí”, precisó el edil. “El mayor movimiento está en Internet, donde el 100% de las pequeñas empresas deben solicitar la ayuda al alquiler y estimamos está el 70% de los residentes interesados en obtener fondos para sus alquileres domésticos”.

“Desde ayer a las dos de la tarde, había personas esperando en la cola, lo que indica que tenemos que continuar trabajando para buscar fórmulas que alivien a nuestros hermanos”.

Reacción de los residentes

Muchos de los residentes entrevistados se quejaron de que no han recibido las prestaciones por desempleo de estado de Florida ni la anunciada ayuda federal, “Quisiéramos ver a los gobiernos federal y estatal hacer más, quisiéramos ver más ayuda a los residentes”, dijo el alcalde.

“Estamos sin trabajar desde el 19 de marzo”, sostuvo Liudmila Giménez, excajera de la tienda minorista Red White and Blue, que vino hasta la biblioteca a buscar una planilla con su marido, quien trabajaba en un negocio de alquiler de autos.

“Ninguno de los dos hemos recibido nada del gobierno todavía. No nos ha llegado ni los 600 dólares, ni los 1.200 (del paquete de ayuda federal) y llevamos dos meses sin trabajar”, denunció.

Por su parte, Eduarda Valladares dijo que solicita la ayuda porque su negocio de costura ha cerrado. Y ella tiene que pagar el alquiler de su vivienda. “Los políticos tienen que hacer algo, esta situación es muy difícil”.

Otro persona que hacía la cola contó que trabajaba como chófer de Uber y su esposa laboraba en un restaurante. El hombre declaró que ha recibido ninguna ayuda financiera y que su esposa sí recibió los 1.200 dólares que fueron aprobados por el Congreso federal. No obstante, llama a la prudencia y dice que "no se debe abrir nada hasta que no se tenga la certeza que se ha controlado el coronavirus".

Sobre los pasos hacia la nueva normalidad, el alcalde de Hialeah expresó: “Tenemos que ir día a día. Para tomar decisiones, debemos mirar hacia la ciencia, no a la política. Lo peor que puede suceder, después de este sacrificio que estamos haciendo, es apurar las cosas y caer en el mismo hueco. Y entonces, no sé cómo vamos a salir”.

