Mujer arrestada tras dispararle a su hermano dentro de un hotel en Fort Lauderdale

Keana Mason, de 25 años, quien fue detenida en el lugar de los hechos.

FORT LAUDERDALE . - Una mujer fue arrestada luego de presuntamente dispararle a un hombre dentro de un hotel en Fort Lauderdale, informaron las autoridades.

Según la policía, el tiroteo ocurrió la mañana del martes, poco antes de las 10:00 a.m., en un hotel de la cadena Marriott ubicado en la avenida North Andrews, cerca de la calle 66 del noroeste. Agentes respondieron a una llamada de emergencia que alertaba sobre disparos dentro de la instalación.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un sujeto con una herida de bala en la parte superior del cuerpo. La víctima recibió atención médica en la escena y posteriormente fue trasladada a un hospital del área bajo protocolo de trauma. Su condición no ha sido revelada.

La policía identificó a la sospechosa como Keana Mason, de 25 años, quien fue detenida en el lugar. De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer es hermana del herido.

Mason enfrenta cargos por agresión agravada con un arma mortal. Las detectives a cargo del caso indicaron que el incidente estaría relacionado con un conflicto familiar, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre el motivo del disparo.

El área fue asegurada mientras se realizaban las pesquisas y el arma involucrada fue recuperada. La investigación continúa abierta.