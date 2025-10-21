jueves 23  de  octubre 2025
Jennifer Lawrence habla de su breve retiro: "Estaba en paz con no regresar"

Tras conseguir su cuarta nominación al Óscar, la actriz protagonizó una serie de fracasos de taquilla que la llevaron a tomar un receso de dos años

AFP/Foto por MICHAEL TRAN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz estadounidense Jennifer Lawrence dio detalles sobre cómo vivió los dos años de pausa que tomó de las pantallas, entre 2019 y 2021. Durante su paso por el programa británico The Graham Norton Show, Lawrence afirmó que, durante ese receso, había hecho la paces con la idea de no regresar a Hollywood.

Tras conseguir su cuarta nominación al Óscar por la película Joy (2015), la estrella de cine estuvo al frente de una serie de fracasos de taquilla entre los que se encuentran Passengers (2016), ¡Mother! (2017) y Red Sparrow (2018).

"Me tomé un tiempo. Trabajé durante toda la década de mis veintes, y entonces pensé... ¿Qué más hay allá afuera? ¿Qué está pasando?", le contó a Norton.

Cuando le preguntaron si le preocupaba no poder volver a Hollywood, la ganadora del Óscar respondió que estaba tranquila con esa posibilidad. "Creo que me habría sentido bien, aunque también me habría disgustado mucho. No lo sé".

En una entrevista con la revista Vanity Fair antes del estreno de Don't Look Up (2021), película que marcó su regreso al cine, Lawrence comentó que su descanso había sido necesario, ya que no estaba trabajando con la calidad que debería.

"Creo que todo el mundo estaba harto de mí. Yo estaba harta de mí misma. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien sin recibir críticas", explicó.

Nuevos retos

Lawrence está de regreso bajo los reflectores para promocionar Die My Love, su próximo psicodrama protagonizado junto a Robert Pattinson bajo la dirección de Lynne Ramsay.

La película cuenta con la estrella de Los Juegos del Hambre en el papel de una mujer cuya vida se complica mientras equilibra el matrimonio y la maternidad.

Se estrenó mundialmente en Cannes a principios de este año y llegará a los cines el 7 de noviembre de la mano de Mubi.

