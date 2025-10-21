Festival de Sundance rinde homenaje a cofundador Robert Redford

Esta foto, tomada el 1 de septiembre de 2017, muestra al actor estadounidense Robert Redford saludando tras recibir los Leones de Oro a la Trayectoria durante una ceremonia en el 74.º Festival de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia. La leyenda del cine, cuya carrera abarcó seis décadas, falleció la madrugada del 16 de septiembre de 2025 en su casa de Utah, según informó su publicista.

LOS ÁNGELES.- La próxima edición del festival de cine de Sundance brindará varios homenajes a su cofundador Robert Redford , fallecido recientemente. Los organizadores explicaron que entre los tributos se encuentra una proyección de la primera película independiente del legendario actor y director.

Redford, la leyenda de Hollywood que protagonizó éxitos como Butch Cassidy antes de convertirse en un Oscarizado director, falleció en septiembre a los 89 años.

Su muerte estremeció a la comunidad del cine, donde muchos directores, como Quentin Tarantino y Steven Soderbergh, consiguieron apoyo para dar sus primeros pasos en el festival de cine independiente que Redford creó.

"La dedicación de Robert Redford al poder de la narrativa moldeó el cine independiente. En honor a su recuerdo, presentaremos una proyección conmemorativa de Cuesta abajo (1969), su primera película independiente y un apasionado proyecto que fue su catalizador para la creación del Instituto Sundance y el Festival de Cine de Sundance", dijo el festival en un comunicado .

El film, en el cual Redford interpreta a un esquiador obsesivo que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno, fue descrito por el crítico Roger Ebert como la mejor película hecha sobre deportes, sin que realmente se tratara de deportes.

En este primer intento detrás de cámaras, Redford propuso y desarrolló la película, aunque no recibió un crédito formal como productor.

Sundance 2026

Otros eventos para conmemorar el legado de Redford formarán parte de la programación del festival.

La próxima edición, que inicia el 22 de enero de 2026, será la última que se celebrará en Utah. El festival, que rebasó la capacidad de Park City, su ciudad anfitriona, se mudará a Boulder, en el vecino estado de Colorado.

Una proyección de películas de legado que debutaron en el festival, incluyendo la galardonada Pequeña Miss Sunshine y el éxito del horror Juego del miedo, contarán con la presencia de sus directores y elencos.

La programación de las nuevas películas y documentales que aterrizarán en el festival será anunciada en las próximas semanas.

