México y EEUU inician negociaciones para revisar su tratado de libre comercio

El presidente Donald Trump espera que con el tratado beneficie a fabricantes y agricultores, entre otros, de EUU (AFP)

CIUDAD DE MÉXICO. México y Estados Unidos iniciaron este miércoles, 27 de mayo, las negociaciones formales del tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), que se producen bajo presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.

El T-MEC, en el que también participa Canadá, debe ser revisado cada seis años. Este tratado es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más de 80% de sus exportaciones.

La primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes y la delegación mexicana estará encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El vicerepresentante de Comercio de Estados Unidos, Jeff Goettman, encabezará el 28 y 29 de mayo una delegación que visitará Ciudad de México para “la primera ronda de negociación bilateral con México, que incluirá conversaciones sobre seguridad económica y reglas de origen para productos industriales clave”, detalló la Oficina del Representante Comercial (USTR).

La secretaría mexicana de Economía informó en un comunicado que las partes “definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región”.

En el texto se agrega que: “México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta”.

Sheinbaum optimista

Interrogada sobre este proceso durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo de que se alcanzará un acuerdo.

“Va a ser un muy buen diálogo”, dijo al detallar que la noche anterior el secretario Ebrard ya tuvo un primer intercambio con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Estas negociaciones se llevan a cabo en medio de tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad, además de que Trump ha amagado con retirar el acuerdo, con el argumento de que no beneficia a la economía de su país.

El 16 y 17 de junio, ambos países celebrarán una segunda ronda de negociaciones en Washington, que “también incluirá conversaciones sobre agricultura y condiciones equitativas”.

La tercera ronda se realizará en la capital mexicana durante la semana del 20 de julio.

El acuerdo entre los tres países se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020.

De acuerdo con la administración de Donald Trump, las negociaciones buscan “garantizar que el T-MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a empresas de todos los tamaños”.

El T-MEC, que abarca el 30% de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el tratado. México y Canadá ya han expresado su compromiso con la renovación, pero Trump, que ha impuesto aranceles a sus socios, ha sugerido la posibilidad de dejarlo expirar.

FUENTE: Con información de AFP y El Heraldo de Puebla