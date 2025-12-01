lunes 1  de  diciembre 2025
Noche de magia, luces y encanto en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Así fue la inauguración de “Hard Rock The Holidays: A Light Show Spectacular”, una propuesta que ya está abierta al público para celebrar la maravilla y el encanto de las celebraciones decembrinas.

Hard Rock The Holidays iluminó la fachada del icónico Guitar Hotel en Hollywood, Florida, con un espectáculo de más de 20 millones de luces, música, bailarines y un ambiente navideño lleno de magia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Momento de la entrega de la donación, en reconocimiento al trabajo de las organizaciones comunitarias.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Directivo del hotel ofrece palabras de bienvenida durante la apertura de Hard Rock The Holidays.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Visitantes se fotografían con los soldados de plomo que forman parte de la decoración navideña del evento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Familia disfrutan tomándose fotos con Santa Claus al finalizar el show.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Espectadores disfrutan del show de fuegos artificiales.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Luces y pirotecnia llenaron de color todo el lugar durante la celebración.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El presentador da la bienvenida al público y anuncia el inicio del programa.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Bailarinas en burbujas luminosas deleitan al público con su presentación.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Princesas de Disney y duendes forman parte de la experiencia mágica del parque temático.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Una vista general muestra la instalación decorada con luces, figuras y elementos festivos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Músicos interpretan canciones navideñas en vivo, ambientando el recorrido con alegría y espíritu de la época.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HOLLYWOOD, FL. – El espíritu de la Navidad llegó y brilló con fuerza el pasado 28 de noviembre en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, donde se dio la bienvenida a invitados especiales para una noche verdaderamente inolvidable.

Bajo el cielo de Florida, la icónica torre con forma de guitarra se convirtió en el escenario perfecto para presentar Hard Rock The Holidays: A Light Show Spectacular, un despliegue luminoso que celebra la maravilla y el encanto de estas fechas festivas.

La celebración comenzó con la presentación oficial del espectáculo, seguida por las palabras de apertura de los directivos del hotel.

“Estamos aquí para brindarles una experiencia única en la vida. Ustedes están aquí para nuestro estreno. Serán los primeros en disfrutar de esta increíble experiencia”, anunciaron, recordando que este es el primer espectáculo de luces que se realiza en la propiedad.

La velada continuó con música, bailarinas que flotaban dentro de burbujas luminosas alrededor de la piscina, moviéndose con la delicadeza de un sueño, y un momento tan impresionante como inesperado: un equipo de paracaidistas profesionales descendió desde las alturas, aterrizando con precisión frente al público. Una entrada espectacular que dejó claro, desde el primer segundo, que lo que venía sería verdaderamente inolvidable.

Pero la gran sorpresa llegó cuando la fachada del Guitar Hotel se iluminó con un show coreografiado que dejó a todos sin aliento. Luego hicieron su entrada Papá Noel y la señora Claus, acompañados por un grupo de duendes. Al ritmo de la cuenta regresiva desde diez, presionaron el botón que dio inicio al momento más esperado: más de 20 millones de luces comenzaron a bailar al compás de canciones navideñas, seguidas por una puesta en escena de fuegos artificiales que llenó el cielo de colores.

Además, se entregaron donaciones que suman alrededor de 175 mil dólares, en agradecimiento a voluntarios de diversas organizaciones comunitarias, quienes durante seis semanas estarán recibiendo a los visitantes y contribuyendo a que la experiencia sea única y memorable.

El evento VIP ofreció además un recorrido exclusivo por todo el parque temático de luces: senderos brillantes, esculturas luminosas, arcos gigantes, túneles resplandecientes, princesas, duendes y zonas diseñadas para vivir la Navidad con todos los sentidos. Cada paso, acompañado de la música para la ocasión, transformó la instalación en un universo navideño, una sorpresa visual y un rincón perfecto para capturar la magia en fotos y videos.

La fiesta continuó alrededor de la piscina del Guitar Hotel, donde familias, periodistas, creadores de contenido y amantes de la época disfrutaron de una jornada pensada para despertar la ilusión, la nostalgia y la alegría propias de las celebraciones.

Hard Rock The Holidays llega para convertirse en un nuevo clásico de la temporada. Un itinerario lleno de encanto, perfecto para caminar, explorar y dejarse sorprender, porque en Hard Rock, esta Navidad no solo se celebra, se vive, se recorre y brilla más que nunca.

