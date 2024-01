Nuevas acusaciones contra comisionado Carollo, "todo es falso", asegura el legislador

Los señalamientos de estos empresarios generaron el interés noticioso de DIARIO LAS AMÉRICAS, a partir de un post publicado por la esposa de Carollo en su cuenta de Instagram, donde señala a los empresarios Fuller y Pinilla de difamarlos.

Entrevistado por DIARIO LAS AMÉRICAS, Carollo expone, “estos señores llevan una campaña desde hace años para difamarme a mí y a mi esposa, poniendo en corte las cosas más absurdas”.

Los demandantes, que recientemente ganaron una querella civil federal contra el comisionado por presuntamente violar sus derechos de la Primera Enmienda, presentaron este último documento a la corte el jueves 18 de enero en el que vinculan a la esposa de Carollo con supuestos ingresos económicos asociados a programas o actividades comerciales de diferente índole.

Los querellantes mencionan como una "alegación del público”, sin aludir a alguna prueba que respalde la acusación, que la esposa del comisionado estaría percibiendo utilidades del evento “Viernes de la Pequeña Habana”, mediante un medio de comunicación local al cual aluden, “que le pagaría a la esposa de Carollo, probablemente a través de su [propia] empresa MTC Group Inc.”.

“La gente son ellos mismos porque ellos mismos están regando esto que es falso”, comentó Carollo.

En esa actividad cultural se presentan artistas locales e internacionales de diversos géneros musicales, como salsa, merengue, bachata, reggaetón, pop y rock, entre otros. Además, el evento ofrece comida típica, artesanías, juegos y entretenimiento para toda la familia.

Otras acusaciones

Asimismo, señalan en la nueva demanda que del contrato de un “millón de dólares sin licitación”, que Carollo “otorgó a un amigo (no mencionan el nombre del supuesto amigo)” para instalar una “pasarela para perros y gatos” en el Bayfront Park, la esposa del legislador “habría” obtenido “una parte de ese millón de dólares”.

En sus declaraciones, Carollo enfatizó que sobre esto tampoco “hay ninguna prueba”, y agregó: “Si hubiera la más mínima cosa que fuera verdad en lo que ellos han dicho, ya Joe Carollo hubiera sido arrestado hace tiempo”.

El Parque de Perros y Gatos es una exhibición permanente de 52 esculturas de perros y gatos de diferentes razas, realizadas por artistas locales, que se encuentra en el Parque Maurice A. Ferré, en el downtown de Miami.

El proyecto fue impulsado por el comisionado Carollo, con el objetivo de embellecer el espacio público, promover la cultura hispana y atraer turistas al área. El parque se inauguró oficialmente el 10 de febrero de 2023.

Otra de las acusaciones indica, bajo la expresión “se alega”, que “Carollo está generando dinero para la compañía de su esposa a través de su adquisición del Tower Theatre en la Calle Ocho”.

Carollo reiteró que “no presentan ninguna evidencia”, ponen estas “alegaciones” en la corte y “la gente que le pagan se las llevan a los medios”.

El Tower Theatre se inauguró en 1926 y fue lugar de entretenimiento y cultura para los refugiados cubanos en la década de 1960. En estos momentos, el teatro es manejado por la oficina de Carollo, después de que la Ciudad de Miami terminara su alianza de 20 años con el Miami Dade College.

De igual forma, Fuller y Pinilla se refieren en el documento a unos presuntos “fondos que Carollo estaría recibiendo de una serie de empresas que operan bajo la marca Roadway Towing and Transportation”, una compañía de remolque y transporte que ofrece servicios a clientes en el condado de Miami-Dade y áreas circundantes.

Aseguran que “se sabe” que esa compañía “es cercana a Carollo y que se hizo cargo de las operaciones de remolque de la ciudad de Miami una vez que Carollo asumió el cargo en 2018”.

Acciones

El comisionado desmintió estas alegaciones. Dijo que “hay ciertas cosas en lo que ellos han estado involucrados que no lo van a poder esconder ni borrar, y ese es el temor que tienen. Por eso han venido con esos ataques de difamación adicionales y sobre todo ir a la parte más débil de una persona, que es su esposa y su familia”.

“Lo que pasa es que están corriendo porque me oyeron hablar la semana pasada y dentro de no mucho verán la respuesta mía, fuerte. No importa que más quieran hacer con sus jueces que ellos tienen controlados”, señaló.

El representante del distrito 3 acotó que “estaré hablando con mis abogados” para determinar que acciones puede tomar, “porque esto ya es algo que no se había visto hasta donde estas personas están llegando”.

Las recientes acusaciones se suman a otra demanda que los empresarios presentaron el 17 de enero para tratar de remover a Carollo de su puesto en la Comisión de Miami, mediante el argumento de que él perdió su derecho al cargo después de ser declarado responsable por el jurado en el caso de supuesta violación de la Primera Enmienda.

Defensa

Marjorie Carollo, esposa del legislador local, escribió en su cuenta de Instagram “ahora los perversos individuos que demandaron a mi esposo como NO han podido ponerlo de rodillas, han sometido otro documento a la corte donde hacen alegaciones sin sentido, sin base, sin pruebas sobre mi persona inventando toda clase de mentiras sobre beneficios económicos que NUNCA he recibido”.

Añadió que “estas alegaciones sin presentar una sola prueba vienen de supuestas conversaciones con público sin dar un solo nombre”.

También dijo que “la difamación es un acto grave que puede causar un daño significativo a la reputación y el bienestar de una persona, es inaceptable incluso los que traten de hacerse ECO de estas injurias y es fundamental recordar que difamar a alguien sin pruebas contundentes puede tener consecuencias legales”.