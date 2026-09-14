lunes 14  de  septiembre 2026
BIENESTAR MENTAL

Nuevo centro en Coral Gables incorpora neurofeedback y biofeedback a sus programas

Neil Handler, padre de un sobreviviente de Surfside, dirige la institución inaugurada en Alhambra Circle.

Directivos, líderes locales e invitados especiales durante el corte de la cinta inaugural.

Directivos, líderes locales e invitados especiales durante el corte de la cinta inaugural.

CORTESÍA CNI
Geoff Cole, fundador y director de tecnología del Cole Neural Institute.

Geoff Cole, fundador y director de tecnología del Cole Neural Institute.

CORTESÍA CNI
De izquierda a derecha: Ariel Roman-Harris, Director de Medios y Asuntos Culturales del Consulado General de Israel; Ana Margarita Martínez; Natalie Milian Orbis, Comisionada del Condado de Miami-Dade (Distrito 6); Neil Handler, Director Ejecutivo del Cole Neural Institute.

De izquierda a derecha: Ariel Roman-Harris, Director de Medios y Asuntos Culturales del Consulado General de Israel; Ana Margarita Martínez; Natalie Milian Orbis, Comisionada del Condado de Miami-Dade (Distrito 6); Neil Handler, Director Ejecutivo del Cole Neural Institute.

CORTESÍA CNI
De izquierda a derecha: Jonah Handler; Neil Handler; Rudi H. Ettrich (RNDr., MSc., PhD.), presidente y director ejecutivo de Larkin University; Steve Friedman, director de operaciones del Cole Neural Institute.

De izquierda a derecha: Jonah Handler; Neil Handler; Rudi H. Ettrich (RNDr., MSc., PhD.), presidente y director ejecutivo de Larkin University; Steve Friedman, director de operaciones del Cole Neural Institute.

CORTESÍA CNI
David Vargas, bombero, ciudad de Coral Gables; Marcos De La Rosa, jefe de bomberos y director de gestión de emergencias, Departamento de Bomberos de Coral Gables; Neil Handler, director ejecutivo, Cole Neural Institute.

David Vargas, bombero, ciudad de Coral Gables; Marcos De La Rosa, jefe de bomberos y director de gestión de emergencias, Departamento de Bomberos de Coral Gables; Neil Handler, director ejecutivo, Cole Neural Institute.

CORTESÍA CNI
Elizabeth Perez, Keyes Realty; Idelxy Perez, directora de Éxito Académico, Larkin University; Luis Vazquez, propietario, Amada Senior Care.

Elizabeth Perez, Keyes Realty; Idelxy Perez, directora de Éxito Académico, Larkin University; Luis Vazquez, propietario, Amada Senior Care.

CORTESÍA CNI
Varias personalidades se dieron en cita en la inauguración oficial de la sede de Cole Neural Institute, realizada el jueves 10 de septiembre en la ciudad de Coral Gables.

Varias personalidades se dieron en cita en la inauguración oficial de la sede de Cole Neural Institute, realizada el jueves 10 de septiembre en la ciudad de Coral Gables.

CORTESÍA CNI
Ana Margarita Martinez y la destacada comunicadora Sandra Peebles.

Ana Margarita Martinez y la destacada comunicadora Sandra Peebles.

CORTESÍA CNI
De izquierda a derecha: Neil Handler, Veronica Fiorini, Kris Friedman, Steve Friedman, Jeanine Goodstein y Geoff Cole.

De izquierda a derecha: Neil Handler, Veronica Fiorini, Kris Friedman, Steve Friedman, Jeanine Goodstein y Geoff Cole.

CORTESÍA CNI
Área de recibimiento y espera del CNI.&nbsp;

Área de recibimiento y espera del CNI. 

CORTESÍA CNI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

CORAL GABLES.- Cole Neural Institute (CNI) celebró el jueves 10 de septiembre la apertura oficial de su sede, ubicada en el 268 de Alhambra Circle, donde ofrece un modelo que combina mediciones fisiológicas y acompañamiento cognitivo.

La propuesta se enfoca en observar las reacciones del sistema nervioso ante situaciones de presión y enseñar herramientas que los participantes puedan emplear fuera de los encuentros individuales.

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Para Neil Handler, director ejecutivo de CNI, este trabajo también tiene una dimensión personal. Su hijo Jonah fue rescatado de entre los escombros tras el derrumbe de Champlain Towers South, ocurrido en Surfside el 24 de junio de 2021.

El joven tenía 15 años cuando sobrevivió al colapso, que cobró 98 vidas. Su madre, Stacie Dawn Fang, se encontraba entre las víctimas.

Varias personalidades se dieron en cita en la inauguración oficial de la sede de Cole Neural Institute, realizada el jueves 10 de septiembre en la ciudad de Coral Gables.

Varias personalidades se dieron en cita en la inauguración oficial de la sede de Cole Neural Institute, realizada el jueves 10 de septiembre en la ciudad de Coral Gables.

Ana Margarita Martínez, contacto de prensa de la entidad, explicó en una comunicación enviada a DIARIO LAS AMÉRICAS que Jonah enfrentó trastorno de estrés postraumático (TEPT) y recibió ayuda mediante la metodología desarrollada por Geoff Cole. La portavoz reveló además que utilizó ese servicio: “Esta terapia me cambió la vida a mí personalmente”, aseguró.

Martínez aclaró que tanto el director ejecutivo como Geoff Cole, fundador y responsable de tecnología, no son médicos. Steve Friedman se desempeña como jefe de operaciones.

Más allá del antecedente familiar de Handler, los responsables de CNI sostienen que el centro fue creado para convertir la regulación del sistema nervioso en un proceso estructurado y medible. Su propósito es ayudar a cada usuario a identificar patrones no deseados y desarrollar respuestas más eficaces ante la adversidad, con mayor control, resiliencia e independencia.

El sistema aplicado, denominado Cole Neurologic Method, comienza con una entrevista y una evaluación inicial destinadas a establecer una referencia sobre el funcionamiento de la persona. A partir de esos resultados se diseña una propuesta individualizada.

De izquierda a derecha: Neil Handler, Veronica Fiorini, Kris Friedman, Steve Friedman, Jeanine Goodstein y Geoff Cole.

De izquierda a derecha: Neil Handler, Veronica Fiorini, Kris Friedman, Steve Friedman, Jeanine Goodstein y Geoff Cole.

Las actividades pueden incorporar ejercicios cognitivos, neurofeedback, prácticas respiratorias y regulación sensorial. Los avances se examinan en intervalos definidos para ajustar el plan de acuerdo con los objetivos y la evolución de quien lo recibe.

Entre las herramientas empleadas también se encuentra el biofeedback fisiológico, que permite observar señales corporales como el ritmo cardíaco y otros indicadores físicos. El neurofeedback, por su parte, registra las ondas cerebrales mediante sensores no invasivos.

“El sistema nervioso desempeña un papel central en la forma en que respondemos al estrés, la adversidad y las exigencias de la vida diaria”, explicó Cole.

Según la información proporcionada por la organización, sus servicios están dirigidos a quienes presentan dificultades asociadas con ansiedad, vivencias traumáticas, alteraciones del sueño, agotamiento emocional, cambios del estado de ánimo o problemas de concentración. Asimismo, dispone de opciones orientadas a fortalecer la claridad mental, la capacidad de adaptación y el desempeño.

Directivos, líderes locales e invitados especiales durante el corte de la cinta inaugural.

Directivos, líderes locales e invitados especiales durante el corte de la cinta inaugural.

La ceremonia reunió al alcalde Vince Lago; la vicealcaldesa Rhonda Anderson; la comisionada de Miami-Dade Natalie Milian Orbis; profesionales de la salud, líderes comunitarios e invitados.

Lago entregó el sello de la ciudad al equipo directivo. Milian Orbis otorgó un certificado con motivo de la inauguración, mientras Gloria V. Baez, vicepresidenta de la Cámara de Comercio local, presentó una proclama conmemorativa.

Los asistentes recorrieron las salas, conocieron los equipos y participaron en demostraciones de una modalidad que la organización denomina Neural Regulation Mind Massage. La jornada concluyó con una recepción y fotografías del corte de cinta.

“Nos enorgullece traer este enfoque innovador a Coral Gables”, afirmó Handler, quien manifestó que aspiran a convertir la instalación en un recurso para individuos, familias, profesionales y organizaciones del sur de Florida.

El propio instituto advierte que sus programas no sustituyen una evaluación, un diagnóstico ni el tratamiento indicado por un profesional cualificado. También precisa que los resultados varían entre usuarios y no ofrece garantías específicas.

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