Operativo policial culmina con la muerte del presunto autor de un doble homicidio en Boynton Beach

BAYTON BEACH.- Un ataque armado ocurrido la tarde del lunes dentro de un edificio de oficinas en Boynton Beach terminó con dos personas fallecidas y un amplio operativo policial que concluyó con la muerte del presunto responsable tras una persecución.

La Policía de Boynton Beach (BBPD) informó que recibió una llamada de emergencia poco después de las 4:00 p.m. alertando sobre disparos dentro de un inmueble ubicado en el área de la cuadra 2400 de High Ridge Road. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos personas con heridas de bala que ya no presentaban signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas.

De acuerdo con la investigación preliminar, un testigo que presenció la balacera logró aportar información clave que permitió identificar al atacante y el vehículo en el que abandonó la escena. Esa descripción fue decisiva para que, minutos más tarde, un residente alertara a la policía sobre un automóvil sospechoso observado cerca de la cuadra 500 y la 7 Court al noroeste de esa localidad.

Los oficiales localizaron el auto e intentaron realizar una parada de tránsito, pero el conductor aceleró y huyó, lo que desencadenó una breve persecución por calles de la ciudad. El recorrido terminó cuando el carro se estrelló en las inmediaciones del bloque 133 de Leisureville Boulevard. En su interior los uniformados encontraron al conductor con una herida de bala que, según dijeron “fue autoinfligida.”

Mientras se desarrollaba el operativo, varias escuelas y comercios de la zona fueron colocados bajo confinamiento preventivo como medida de seguridad. Más tarde, la policía confirmó que todas las restricciones fueron levantadas y que no existía una amenaza activa para la comunidad.

Los detectives al frente del caso continúan investigando los motivos del ataque y la relación entre los involucrados.