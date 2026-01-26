Operativo policial tras hallazgo de arma de fuego frente a club en Broward

MIAMI.- Una operación policial se llevó a cabo la madrugada de este lunes en las inmediaciones de un club nocturno del condado Broward , luego de que unidades de emergencia respondieran a un incidente reportado en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, agentes acudieron alrededor de la 1:30 a.m. al Playhouse Gentlemen’s Club, localizado en Hallandale Beach Boulevard y la avenida 58 del suroeste, en la ciudad de West Park.

En el área del suceso, las autoridades fueron observadas documentando la escena, donde se identificó un marcador de evidencia junto a un objeto que aparentó ser un arma de fuego.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas ni se han ofrecido detalles oficiales sobre el origen del incidente. La investigación permanece abierta y bajo revisión de los funcionarios competentes.