Organizaciones LGBTQ+ instan a celebrar Día Gay en parques de Orlando

Esta nueva convocatoria va a contrapelo de la advertencia de la pasada semana, en la que destacadas organizaciones, que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ+ en EEUU, incitaron a no viajar a Florida por considerarla un estado hostil contra las personas homosexuales. Sin embargo, ahora afirman que una gran participación enviará un mensaje de que las personas LGBTQ+ no se irán de Florida, que sigue siendo uno de los estados más populares para los turistas, sostuvo Joseph Clark, director ejecutivo de Gay Days Inc.

“No es momento de correr. No es tiempo de irse. Es hora de demostrar que estamos aquí, somos queer y no nos vamos a ningún lado”.

A diferencia de la mayor parte del país, que celebra el Orgullo en junio, Orlando celebra su fiesta en octubre. Pero el Día de los Gays es una festividad adicional, cuya tradición comenzó en 1991. Los participantes visten una camisa roja y se reúnen para el desfile de la tarde frente al castillo de la Cenicienta.

Recientemente, el gobierno de Tallahassee tomó medidas para revocar las licencias a un local de un hotel de Miami y un centro de artes escénicas que organizaron un espectáculo Drag donde estuvieron presentes niños.

Los videos mostraron a los menores poniendo dinero dentro de la ropa interior de las Drag Queens.

