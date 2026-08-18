Pastora y Juan: una vida juntos y el deber de votar por la familia este 18 de agosto

Los inmigrantes cubanos acudieron a las urnas pensando en sus hijos, en su familia y en el país que los recibió hace más de cuatro décadas.

El matrimonio, de 83 y 84 años, conversa con voluntarios y contendientes tras completar el proceso electoral en pocos minutos.

Pastora y Juan Álvarez se retiran de la Biblioteca Regional de Westchester después de ejercer juntos su derecho al voto.

MIAMI.- A sus 83 y 84 años, Juan y Pastora Álvarez continúan caminando juntos hacia las urnas, tal como lo han hecho durante más de tres décadas. Este martes llegaron a la Biblioteca Regional de Westchester unidos por el amor que los ha acompañado a lo largo de sus vidas y por una convicción que comparten desde que se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses: votar no es solo un derecho, sino también una responsabilidad con el país y la familia.

No necesitaron mucho tiempo para completar el proceso. Al salir del recinto, Juan destacó la rapidez con la que pudieron depositar sus boletas.

“Rapidísimo. No perdimos ni diez minutos”, afirmó.

Más allá de la facilidad del trámite, para él lo verdaderamente importante era asumir una responsabilidad que considera inseparable de la ciudadanía.

“Es un deber de todo ciudadano estadounidense cumplir con nuestro deber de votar”, expresó Juan, mientras Pastora esperaba a su lado.

Ella resumió su motivación con una frase sencilla que abarca mucho más que una elección.

“Es un deber venir a votar por este país, por los hijos, por la familia. Hay que votar”, aseguró.

En sus palabras no había consignas ni referencias a candidatos. Hablaban desde la experiencia de quienes entienden la participación como una forma de cuidar el lugar donde viven y el futuro de las personas que aman.

Pastora y Juan acudieron juntos, pero cada uno depositó una decisión propia. Al reencontrarse fuera del recinto, compartían la satisfacción de haber cumplido con un compromiso que, pese al paso del tiempo, no han dejado de asumir.

La conversación permitió descubrir también una relación entrañable entre su familia y DIARIO LAS AMÉRICAS. La pareja recordó que uno de sus hijos aprendió a leer en español con las páginas del periódico, aún presente desde hace muchos años en la vida cotidiana de su hogar.

"Aquellos ejemplares fueron mucho más que una fuente de noticias. Se convirtieron en una herramienta para conservar el idioma dentro de la familia y transmitirlo a la siguiente generación", aseguran.

El recuerdo surgió de manera espontánea y convirtió el encuentro en un puente entre dos actos que comparten una misma esencia: informarse para comprender la comunidad y votar para participar en sus decisiones.

Bajo el sol del mediodía, Pastora y Juan se alejaron del centro electoral con la tranquilidad de quienes han cumplido. Su paso era pausado, pero la determinación con la que hablaron permanecía firme.

En una jornada marcada por la llegada esporádica de electores, el matrimonio dejó una imagen capaz de resumir el valor de la participación ciudadana: dos personas que, después de toda una vida juntas, todavía encuentran razones para acudir a las urnas pensando en sus hijos, en el porvenir de su familia y por Estados Unidos, el país que los recibió al salir de Cuba, en donde pudieron comenzar de nuevo y vivir en libertad y democracia absoluta.