Desmienten que Paulina Rubio haya sido desalojada de casa en Miami

MIAMI.- Luego de que se informara que Paulina Rubio había sido desalojada de su casa en Miami, presuntamente por no cumplir con los pagos de la hipoteca que tiene la propiedad con el banco, una fuente cercana a la cantante mexicana desmintió las declaraciones de la periodista Maxine Woodside.

A través de la revista ¡HOLA!, el insider reveló que lo dicho por la comunicadora en el programa Todo para la mujer, donde expuso que la artista atravesaba una compleja situación financiera a causa de los litigios con sus exesposos Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

"Todo es mentira. Me dijo que eso es falso. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio", dijo el informante a la revista.

La fuente también señaló que Paulina ha estado recibiendo llamadas y mensajes de familiares y amigos preocupados tras las declaraciones de Woodside.

Asimismo, señaló que la cantante de Ni una sola palabra no está dispuesta a salir a desmentir la información porque asevera que tiene cosas más importantes de qué preocuparse.

"Dice: 'Yo no voy a desmentir nada porque yo tengo mis problemas y mis cosas. Mi trabajo y mis niños'. A ella lo que más le preocupa son sus hijos, pues antes de ser artista es mamá y no tiene tiempo para lidiar con tonterías. Así que todos es mentira, se ha equivocado todo el mundo", concluyó la fuente.

Fake news

Maxine Woodside dijo en el programa Todo para la mujer que la intérprete había solicitado un préstamo bancario para asumir los gastos legales que mantiene con Vallejo-Nágera y Bazúa. Sin embargo, para que el banco aprobara la operación debió hipotecar su hogar.

"A Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron", confirmó la periodista.

En el programa, la comunicadora también señaló que habló con el presentador Óscar Madrazo al respecto.

Sin embargo, el presentador compartió un video rechazando lo dicho por Woodside. "Estoy muy molesto por este video que me está llegando por todas partes... Es mentira, yo nunca digo algo que no me corresponde".