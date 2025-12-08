lunes 8  de  diciembre 2025
Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

Los aspirantes a la alcaldía Eileen Higgins y Emilio González queman sus últimos cartuchos en las calles y en las redes sociales con mensajes antagónicos sobre impuestos y vivienda

Eileen Higgins y Emilio González.

MIAMI-DADE / DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- A escasas horas de la apertura de las urnas para la segunda vuelta electoral de este martes 9, los candidatos a la alcaldía de Miami, Eileen Higgins y Emilio González, despliegan sus estrategias finales para captar al electorado indeciso y asegurar la participación de sus bases electorales.

En una contienda que marca el primer balotaje en la ciudad en más de dos décadas, ambos aspirantes utilizan las plataformas digitales y el contacto directo en las calles para contrastar sus propuestas sobre vivienda, política fiscal y gestión pública, en un intento por definir el rumbo político de una de las localidades más importantes del sur de Florida.

Movilización

Higgins, a través de una narrativa visual constante en las redes sociales, documenta sus recorridos puerta a puerta por la Pequeña Habana y otros vecindarios clave, donde insta a los vecinos a acudir a los centros de votación.

Su mensaje prioriza una gestión pragmática, con un énfasis marcado en su historial de creación de vivienda asequible y en la promesa de utilizar terrenos municipales para nuevos proyectos habitacionales destinados a la “clase trabajadora”.

Con el respaldo de figuras nacionales y estales demócratas como el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, el senador Ruben Gallego y el candidato a la gobernación de Florida David Jolly, Higgins proyecta su candidatura como una oportunidad para que Miami tenga su primera alcaldesa demócrata en casi treinta años.

Asimismo, portavoces de la candidata dijeron a Diario Las Américas que Higgins realizará este lunes 8 una serie de actividades con Rahm Emanuel, exjefe de Gabinete del entonces presidente Barack Obama. Junto a él, la excomisionada protagonizará un nuevo recorrido por barriadas miamenses que partirá del David T. Kennedy Park.

En las últimas horas, la postulante recibió el respaldo del National Democratic County Officials. Previamente también fue apoyada por el Partido Demócrata de Florida.

Higgins Yolly 2
David Jolly, candidato a la gobernación de Florida, apoya a Eileen Higgins en su aspiración por la alcaldía de Miami.

Respaldo republicano a González

Por su parte, González apuesta todo a una promesa económica audaz y a la consolidación del voto conservador.

Su comunicación en la recta final enfatiza la propuesta de eliminar el impuesto a la propiedad para los residentes, bajo el lema de convertir a Miami en una "ciudad de propietarios".

El candidato obtuvo el apoyo del presidente Donald Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, buscando activar la maquinaria partidista y el voto cubanoamericano.

El domingo, González se reunió con líderes cívicos y residentes en el Legion’s Park, el City Hall de Miami y el Curtis Park, acompañado, entre otros, por el influencer Álex Otaola.

Su cierre de campaña el viernes incluyó actos simbólicos, como una concentración en el restaurante Versailles, en donde se reunió con simpatizantes de su propuesta de gobierno.

Voceros de la campaña de González dijeron este lunes a DLA que el candidato volverá a las calles “a tocar puertas” y a seguir llevando su mensaje de cambio a la comunidad.

Gonzalez Otaola
Emilio González, candidato a la alcaldíad de Miami, junto al influencer Álex Otaola en una actividad de campaña.

Elección polarizada

Esta elección trasciende lo meramente local al presentar dos modelos de gestión radicalmente distintos en un escenario de facto partidista.

Mientras Higgins aboga por soluciones gubernamentales para la crisis de asequibilidad y la resiliencia climática, González promueve la reducción del tamaño del estado municipal y el alivio fiscal directo.

La jornada electoral del martes pone fin a una campaña marcada por la polarización, donde los temas de seguridad, inmigración y la integridad administrativa han servido de telón de fondo.

El resultado de este duelo no solo determinará al próximo edil de la ciudad, sino que definirá si Miami mantiene su hegemonía republicana o vira hacia una gestión de gobierno demócrata por primera vez en muchos años.

Deja tu comentario

