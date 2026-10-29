Hialeah pacta alza salarial hasta 17% para bomberos y paramédicos

MIAMI.- La Ciudad de Hialeah y el sindicato de bomberos acordaron un aumento salarial del 17% para bomberos y paramédicos durante los próximos dos años fiscales, el pacto que mejora el salario inicial de los paramédicos, incluye nuevos equipos y renovaciones en las estaciones.

El alcalde Bryan Calvo, al anunciar el pacto este jueves 29 de octubre en Hialeah, sostuvo que el 93% de los bomberos que participaron en la votación respaldó el acuerdo. El alcalde Calvo lo calificó de histórico y dijo que busca atraer personal capacitado y retener a quienes ya trabajan en el departamento.

Aumentos en el contrato de Hialeah

Según el nuevo contrato, los bomberos juramentados recibirán un aumento salarial del 8% en el año fiscal 2027, vigente desde el 1 de octubre, y tendrán otro incremento del 7% en el año fiscal 2028. Para los paramédicos, el acuerdo incorpora además un pago adicional del 2% por especialidad, lo que eleva la compensación combinada a cerca del 17% en dos años.

El pacto también modifica el salario inicial de los paramédicos, que comenzarán en el segundo escalón de la escala salarial. Calvo dijo que un paramédico que actualmente puede esperar ganar unos $70,000 al incorporarse podría recibir cerca de $89,000 durante su primer año bajo las nuevas condiciones.

Para los bomberos con certificación de técnico de emergencias médicas (EMT), el salario inicial pasaría de unos $62,000 a $75,000 al completarse el acuerdo.

“Este acuerdo garantiza que Hialeah pueda atraer excelentes bomberos y retener a los hombres y mujeres con experiencia que ya sirven a nuestra ciudad”, afirmó Calvo. En declaraciones traducidas del inglés, añadió que negociar e invertir en el personal permite mejorar el reclutamiento y la retención.

Humfredo Pérez, jefe del Departamento de bomberos de Hialeah CESAR MENENDEZ DLA

Nuevos equipos, ascensos y reclutamiento

El jefe de Bomberos, Humfredo Pérez, dijo que una nueva unidad de rescate será asignada al área de Hialeah Heights, conocida también como el Annex. Además la Ciudad contará con un camión nuevo para sustituir el vehículo de materiales peligrosos, para la unidad especializada en atender emergencias como fugas de gas, incidentes industriales y liberaciones de sustancias químicas.

El Departamento también adquirió un vehículo para el transporte de recursos en eventos especiales y dispositivos automáticos de reanimación cardiopulmonar (CPR), que serán distribuidos en los vehículos de primera línea. Además, se comprarán nuevos equipos de respiración autónoma, conocidos como SCBA, utilizados por los bomberos en ambientes con humo y otras condiciones peligrosas.

Calvo señaló que el Departamento lleva años con una carencia de personal de supervisión y por ello, fueron ascendidos al rango de teniente ocho bomberos, quienes ayudarán a reforzar el liderazgo en las operaciones.

La otra novedad es que en noviembre comenzará una academia de entrenamiento para 25 nuevos bomberos, de acuerdo con el jefe Pérez. La Ciudad espera que el reclutamiento ayude a cubrir vacantes y fortalecer la dotación diaria.

Pérez sostuvo que el contrato contribuye a retener a empleados experimentados y competir por personal calificado. “Los bomberos merecen una compensación competitiva, equipos modernos, capacitación de calidad, estaciones seguras y funcionales, y el apoyo necesario para cumplir su misión”, dijo.

El sindicalista Eric Johnson firma el acuerdo con la administración de Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Reparación de estaciones y compromiso con el Annex

La administración de Calvo prevé renovar casi todas las estaciones de bomberos, con trabajos que incluyen baños, cocinas y techos. Calvo afirmó que las mejoras se financiarán con recursos disponibles en el presupuesto municipal, sin emitir bonos ni acudir a los votantes para financiar las obras, “como han hecho otras ciudades”.

Sobre la estación prometida para el Annex de Hialeah, Calvo dijo que el proyecto sigue en marcha. La Ciudad trabaja en los estudios ambientales y del terreno, un paso previo a determinar qué cambios se necesitan para preparar los cimientos. El alcalde expresó que espera que la construcción comience en los próximos años.

Calvo aseguró que el posible efecto de la Enmienda 3 fue considerado y que su aprobación no impediría cumplir el acuerdo ni avanzar con los compromisos anunciados. También afirmó que los aumentos y las obras no requerirán impuestos adicionales ni la emisión de bonos. Según el alcalde, la administración ha buscado eficiencias y renegociado contratos para dirigir recursos hacia la seguridad pública y los servicios municipales.

La voz del sindicato de bomberos

Por su parte, Eric Johnson, representante del sindicato Hialeah Firefighters Local 1102, admitió que fue la negociación de contrato más rápida en sus más de 22 años de experiencia negociando con la Ciudad. Atribuyó el resultado a la disposición de Calvo para reunirse y atender las necesidades del Departamento.

“Este contrato nos da mejores recursos para hacerlo”, expresó, al referirse al trabajo de los bomberos para proteger a los residentes. Johnson dijo estar satisfecho personalmente y describió el acuerdo como un paso en la dirección correcta. Sin embargo, aclaró que algunos miembros no están conformes y que, pese a los aumentos, los bomberos de Hialeah todavía reciben menos que algunos colegas de otras ciudades. El objetivo del sindicato, dijo, es ubicarse en un nivel salarial intermedio.

Preguntado sin este acuerdo no pone en riesgo las arcas del municipio, el dirigente sostuvo que no espera que el acuerdo ponga en peligro el presupuesto municipal, aunque subrayó que la Ciudad debe invertir en sus Departamentos de Policía y Bomberos porque de ellos dependen vidas. También destacó que el respaldo del 93% de los votantes sindicales refleja fuerte apoyo al contrato alcanzado.

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