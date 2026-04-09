jueves 9  de  abril 2026
ALERTA

Policía de Miami busca identificar a menor en Allapattah

Autoridades policiales solicitan colaboración de la comunidad para identificar a un niño encontrado en barrio de Miami

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Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El Departamento de Policía de Miami solicitó la colaboración de ciudadana para identificar a un menor localizado en el vecindario de Allapattah, en el condado de Miami-Dade, tras un incidente ocurrido la noche del 8 de abril de 2026.

El aviso fue emitido por la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Miami, que difundió un volante oficial bajo el número de referencia 260409-0021078. En el documento, las autoridades describen al menor como un niño blanco, de sexo masculino, cuyo nombre podría ser “Lucas” o “Legacy”.

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La imagen difundida muestra a un niño de corta edad, sonriente, con camiseta clara y detalles en azul, lo que podría ayudar a su identificación por parte de familiares o conocidos.

¿Dónde y cuándo ocurrió el incidente en Allapattah?

Según el reporte policial, el incidente relacionado con el menor ocurrió el miércoles 8 de abril de 2026, aproximadamente a las 11:00 p.m.

El lugar señalado por las autoridades es la intersección de la NW 7th Avenue y NW 17th Street, en el área de Allapattah, una barriada al noroeste de la ciudad de Miami.

La policía no ha ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del caso, pero enfatiza que la identificación del menor es prioritaria para la investigación.

Cómo contactar a la Policía de Miami si tiene información

El Departamento de Policía de Miami hace un llamado urgente a cualquier persona que pueda reconocer al menor o aportar datos relevantes.

Los ciudadanos pueden comunicarse directamente con el detective D. Reyes (placa 44930) o la o cualquier otro oficial de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Miami en el Teléfono: (305) 603-6300.

Las autoridades recalcan que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para avanzar en el caso.

[email protected]

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