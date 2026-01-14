Candidato republicano propone nuevo impuesto estatal a creadores de contenido digital en Florida

MIAMI.- Un aspirante republicano a la gobernación de Florida encendió el debate político y digital tras proponer la creación de un nuevo “impuesto al pecado” dirigido específicamente a los creadores de contenido en la plataforma OnlyFans .

La iniciativa fue planteada por James Fishback, quien durante una entrevista en el pódcast NXR Studios, conducido por Joel Webbon, aseguró que, de llegar a ser gobernador, impulsaría un gravamen del 50% sobre las ganancias generadas en OnlyFans por residentes del estado.

Fishback sostuvo que su propuesta responde tanto a razones morales como económicas. A su juicio, este tipo de contenido constituye una forma de “depravación en línea” y el objetivo del impuesto sería desincentivar ese comportamiento. Según explicó, los fondos recaudados se destinarían a financiar el sistema educativo, centros de atención a embarazos en crisis y la creación de una figura estatal inédita enfocada en la salud mental masculina, a la que se refirió como un “zar de salud mental”.

El aspirante republicano afirmó que, de aprobarse la medida, el estado podría recaudar altas cifras de dinero. En publicaciones recientes en la red social X, su campaña ha difundido una estimación cercana a los 200 millones de dólares anuales como resultado de la aplicación de este impuesto.

El anuncio no tardó en provocar reacciones, particularmente entre creadores de contenido con amplia visibilidad en redes. Una de las respuestas más comentadas fue la de Sophie Rain, luego de que Fishback le dirigiera un mensaje directo en X en el que la instaba a “pagar o dejar OnlyFans”, asegurando que no permitiría que mujeres jóvenes “vendan su cuerpo en línea”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sophieraiin/status/2011120834794959183?s=20&partner=&hide_thread=false sounds like you subscribed and got buyers remorse after dropping your annual salary on an OF girl https://t.co/AWzKjbI2YO — Sophie Rain (@sophieraiin) January 13, 2026

Rain respondió de forma sarcástica, sugiriendo que el candidato hablaba desde el resentimiento personal y no desde una posición de política pública, lo que avivó aún más el intercambio y multiplicó la atención sobre la propuesta.

Hasta el momento, el planteamiento no ha sido presentado formalmente como proyecto de ley ni cuenta con el respaldo de la Legislatura. Especialistas señalan que un impuesto de este tipo enfrentaría importantes retos legales y constitucionales, además de un intenso debate sobre libertades individuales, tributación selectiva y el rol del Estado en la regulación de contenidos digitales.

Diario Las Américas se encuentra a la espera de la respuesta de varios creadores de contenido locales que fueron contactados para conocer su postura ante una idea que, aunque aún es solo una promesa de campaña, ya ha generado una fuerte polémica en el panorama político y social de Florida.