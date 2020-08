Por qué Florida no reporta casos 'recuperados' de COVID-19

Sin embargo, según las estadísticas, más del 95% de los contagiados logran superar el COVID-19 con tratamiento médico o proceso natural.

La pregunta persiste: ¿Cuántos se han recuperado? Saberlo daría esperanza, ayudaría a dar ánimo y llevar los días, pero nadie sabe, al menos no lo dicen.

“No tenemos la información de todos los que se curan, pues no todos son atendidos en hospitales o no toman el test por segunda vez”, argumentó el gobernador Ron DeSantis, durante una comparecencia en Tallahassee.

Hasta el momento, según el reporte publicado el domingo 16 de agosto, Florida ha proporcionado 4,239.309 exámenes médicos para detectar el COVID-19 , de los que 573.416 han resultado positivo y 3,659.212 han dado negativo.

El Departamento de Salud de Florida confirmó que algunos laboratorios privados no reportaban resultados negativos de pruebas de COVID-19.

Esas cifras sitúan al estado por encima del máximo 10% recomendado por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas (CDC), exactamente 13.53%.

En el caso de Miami-Dade, la situación es mayor: de 743.163 personas examinadas, 145.307 han dado positivo y 595.936 han resultado negativo, lo que denota 19.55% de índice pruebas y positivos, muy superior aún a la tasa recomendada.

Si aplicamos el estimado de 95% dado por las estadísticas, en Miami-Dade, unos 138.000 pacientes se habrían recuperado.

Estimados

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud no apuesta por estimados. Incluso señaló en su portal en Internet “no medimos la 'recuperación' y no esperamos tener esa designación en ningún momento en el futuro cercano”.

La gran mayoría de los estados, incluso muchos países, reportan cifras de ‘recuperados’, pero acorde a Florida “la recuperación puede significar muchas cosas”.

En efecto, hay estados que ‘estiman’ las cifras, incluso acuden a “algoritmos informáticos que calculas la cantidad de tiempo transcurrido desde que se informa por primera vez un caso”.

También se planeta que “la definición misma de recuperación es un tema controvertido: ¿se recupera una vez que ya no tiene síntomas o es contagioso, una vez que obtiene un resultado negativo en la prueba, o ya no necesita hospitalización?”

La manera más práctica, segura, sería volver a hacer el examen. Y aunque muchos repiten el test, muchos otros no lo hacen.

En otras palabras, Florida no apuesta por estimados. El Gobierno estatal asegura que no tiene cómo confirmarlo, si no se hacen la prueba por segunda vez o no son admitidos en hospitales.