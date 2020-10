Promueven proyectos de descongestión vial en suroeste de Miami-Dade 

Una segunda obra contempla la ampliación a cuatro carriles de la avenida 157 entre las calles 40 y 8 del SW, un tramo que en horas pico registra “largos taponamientos”. Esa vía hoy solo tiene un carril hacia el sur y otro en sentido norte.

El Kendall Parkway, como se denominaría la expansión de la 836, se encuentra en medio de una “batalla legal” por la desaparición de la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade (MDX) y la entrada en operación de la Agencia de Autopistas del Gran Miami (GMX), lo que, de acuerdo con Martínez, ha traído una “serie de trabas” en las licitaciones y en la adjudicación de contratos.

Pero, asimismo, la iniciativa se encuentra empantanada por el fallo de una corte que está solicitando pruebas de que la arteria vial no causaría daños al ecosistema de los Everglades, por donde cruzaría la carretera hasta desembocar en proximidades del Aeropuerto de Tamiami.

“Buses rápidos”

Una de las características que resalta el comisionado Martínez sobre el Tamiami Station Park and Ride, situado en la avenida 147 y la calle 8 del SW, es una “línea dedicada desde la estación hasta conectar el expressway”, un anexo de la obra que “depende del Departamento de Transporte de la Florida”.

Según la explicación del legislador condal, el proyecto contaría con un carril exclusivo hasta la avenida 137 y desde ese punto hasta la autopista 836, en donde los autobuses podrían converger en el carril expreso construido por MDX para el proyecto del Dolphin Station Park and Ride, en límites de Sweetwater y Doral.

“Ese es una línea que debe construir el estado. Yo les he dicho que si no se hace la línea dedicada, estaremos perdiendo el dinero y vemos que ya falta poco para terminar la estación y todavía no la están construyendo”, advirtió el comisionado.

Comisionado Joe Martinez El comisionado de Miami-Dade Joe Martínez. DANIEL CASTROPÉ

De acuerdo con Martínez, sin ese carril habría que sumar unos 15 o 20 minutos adicionales al tiempo que se tomaría un usuario del servicio para arribar al downtown. “Eso está en manos del estado de la Florida”, insistió.

La terminal contará con diversas comodidades para los pasajeros, entre las que destacan Wi-Fi gratuito, siete bahías para autobuses con plataformas elevadas para favorecer a personas minusválidas y pantallas digitales con información de llegada de autobuses en tiempo real.

Adicionalmente, la facilidad tendrá 458 espacios para estacionamiento de vehículos regulares y también para vehículos con permisos para portar coche de bebé, carpool/vanpool, motocicleta/scooter y bicicleta, y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

En opinión de Martínez, “en la mayoría de los distritos se han construido estaciones de buses y casi todas las que he visto permanecen vacías. Es un dinero que se ha invertido para la conveniencia de muy pocos pasajeros, pero la diferencia de ésta es que podríamos tener esa línea especial para hacer más rápido el desplazamiento”.

Otro elemento importante de la nueva estación y su servicio a la comunidad es la instalación de un Sistema de Prioridad de Señal de Tránsito (TSP) en las intersecciones cercanas, lo que permitirá darles prioridad de luz verde a los vehículos de transporte público que van y vienen de la estación.

“Si la gente no encuentra parqueo, quiero que me llamen y me lo digan porque así puedo saber que están usando el servicio”, anticipó el titular del distrito 11 de Miami-Dade.

El Tamiami Station Park and Ride se espera que comience operaciones en el otoño de 2021.

Ampliación

Uno de los mayores reclamos de la comunidad de Kendale Lakes, West Kendall y otras áreas de Kendall es la ampliación de la avenida 157 entre las calles 40 y 8 del suroeste, que centenares de conductores utilizan en su ruta diaria hacia y desde el downtown de Miami y otras zonas del norte, noreste y noroeste del condado.

Citando estudios de tráfico, Martínez afirmó que, por ejemplo, un conductor que se desplace en sentido sur en horas pico a través de esa vía puede tardar “hasta 15 o 20 minutos para llegar desde la calle 8 hasta la Bird Road”. El tiempo en esta época de pandemia es menor.

El comisionado indicó que el proyecto se encuentra en la fase de adquisición de terrenos y diseño. “Esto será una obra que no tendrá muchas complicaciones porque se hará del lado donde no hay nada urbanizado, solo árboles”, dilucidó.

Dijo, además, que tan pronto el Condado tenga la tierra, “esto puede tardar dos o dos años y medio, al menos que alguien se oponga. Alguna tierra es del estado y ya existe el compromiso de aportarla para el proyecto”.

Algunos lotes son de propietarios particulares que, según Martínez, “no podrán construir nada ahí porque la vía está en la línea de urbanización” y, por tanto, “es mejor que vendan y se ganen un dinero”.

