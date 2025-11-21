viernes 21  de  noviembre 2025
ESTAFAS

Vecinos de La Pequeña Habana reciben orientación ante el aumento del fraude financiero

El encuentro se realizó este viernes en la sucursal de Chase de la emblemática calle 8, con participación activa de la comunidad.

Emeli Aguirre, Community Manager de Chase Bank ofrece herramientas para no ser víctimas de estafas bancarias.

Emeli Aguirre, Community Manager de Chase Bank ofrece herramientas para no ser víctimas de estafas bancarias.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Participantes en el forum comunitario sobre fraude y estafas en Chase Bank.&nbsp;

Participantes en el forum comunitario sobre fraude y estafas en Chase Bank. 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Evento comunitario en La Pequeña Habana para fortalecer seguridad financiera a los clientes.

Evento comunitario en La Pequeña Habana para fortalecer seguridad financiera a los clientes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
Embed

MIAMI – Con el objetivo de fortalecer la seguridad financiera de los residentes, el banco Chase de La Pequeña Habana, ubicado en 1901 SW 8th St., desarrolló este viernes un taller comunitario enfocado en la prevención de fraudes y estafas, donde especialistas bancarios compartieron herramientas prácticas para que los clientes aprendan a identificar señales de alerta y eviten convertirse en víctimas.

Durante la jornada, los expertos explicaron que los casos de fraude continúan en aumento y que los delincuentes recurren a métodos cada vez más sofisticados, como llamadas falsas, mensajes de texto engañosos y correos electrónicos que simulan provenir de instituciones financieras.

Lee además
los estafadores no se toman vacaciones: como proteger tu dinero esta temporada
CONTENIDO PATROCINADO

Los estafadores no se toman vacaciones: cómo proteger tu dinero esta temporada
Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

“Estos talleres educativos, nosotros los hacemos aquí en la sucursal, en centros comunitarios, en organizaciones sin fines de lucro, en colaboración con muchos líderes de la comunidad. Se hacen completamente gratuitos, para que nuestros usuarios alcancen sus metas financieras.” señaló Emeli Aguirre, Community Manager de Chase Bank, en un aparte con Diario Las Américas.

Entre las estafas más frecuentes mencionadas durante el foro se destacaron:

• Suplantación de identidad de entidades bancarias

• Falsos premios o sorteos

• Estafas relacionadas con inversiones

• Mensajes de “urgencia” solicitando verificación de datos

El taller también sirvió como espacio de intercambio directo entre los asistentes, quienes compartieron experiencias personales y anécdotas sobre maniobras engañosas, generando un ambiente de alerta, aprendizaje y apoyo comunitario.

La actividad en La Pequeña Habana forma parte de una estrategia nacional de prevención. Desde su sede en Nueva York, JPMorganChase anunció el lanzamiento de la mayor iniciativa de combate al fraude en la historia de la institución, enfocada en educación al consumidor, prevención, concientización pública e inversiones continuas en mejoras operativas para reducir los delitos financieros.

En el marco de la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, Chase está organizando más de 20 talleres educativos gratuitos en distintas ciudades del país, en coordinación con autoridades locales y organizaciones comunitarias. Estos encuentros buscan brindar a la población conocimientos prácticos para reconocer fraudes y proteger su información personal.

Como parte de su estrategia integral, la prestigiosa institución invierte miles de millones de dólares cada año en tecnología de vanguardia y en el fortalecimiento de sus sistemas de seguridad. Solo en 2024, lograron evitar que sus clientes perdieran alrededor de 12 mil millones de dólares en intentos de robo.

Además, la entidad bancaria realiza de forma regular talleres de prevención en sus más de 5,000 sucursales en 48 estados del país, lo que permite que los clientes puedan acudir fácilmente a una oficina y hablar directamente con un profesional capacitado cuando tengan dudas sobre una posible estafa.

El encuentro finalizó con un llamado a la prevención y a la educación financiera como las principales herramientas para enfrentar un delito que sigue creciendo y afectando a miles de familias.

“Si le llega un enlace por mensaje de texto, un correo electrónico, no vayan a hacerle clic, especialmente si no los reconocen. Es importante reportarlos. También, si llegan a recibir una llamada, no contesten, cuelguen y llamen al número de teléfono detrás de la tarjeta de su banco, para que de esa manera ustedes puedan confirmar que están hablando con un oficial de su oficina, y solo conéctense a las redes wifi que ustedes sepan que son confiables.” concluyó.

Temas
Te puede interesar

Pagos del Seguro Social: ¿cuánto se cobrará y quiénes recibirán el dinero esta semana?

Amazon inicia pagos a miembros de Prime tras demanda por inscripción engañosa

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, acusado de asesinar a su madre en Hialeah

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL