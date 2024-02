Qué se sabe del hombre que caminaba desnudo en el aeropuerto de Fort Lauderdale

Los oficiales lo interceptaron y él se resistió al arresto, supuestamente agrediendo a uno de ellos.

Evtimov fue llevado a un hospital para una evaluación médica y luego a la cárcel de Broward, donde enfrenta varios cargos, entre ellos agresión a un oficial, conducta indecente e intoxicación.

No se sabe cuál fue el motivo de su acto, ni si presenta algún problema mental o de salud.

Algunos testigos grabaron videos del incidente y los compartieron en las redes sociales, donde se volvieron virales.

Testimonios en el aeropuerto

"Estaba esperando mi vuelo cuando vi a este tipo desnudo corriendo por el aeropuerto. Pensé que era una broma o una cámara oculta, pero luego vi que la policía lo perseguía y me di cuenta de que era algo serio", dijo Luisa Pérez, una pasajera que viajaba a Nueva York.

"Me pareció una falta de respeto y una vergüenza. No sé qué le pasaba a ese hombre, pero no tenía derecho a hacer eso. Había niños y familias en el aeropuerto. Fue una escena muy desagradable", opinó Jorge Rodríguez, otro pasajero que iba a Colombia.

En su comparecencia en corte, el hombre continuó mostrando una aparente actitud desafiante, por lo que tuvo que ser retirado de la sala.

El aeropuerto no reportó ningún retraso ni afectación por el suceso, y aseguró que la seguridad de los viajeros y el personal es su prioridad.