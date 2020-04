Agape Youth Ministries

14622 NW 7th Avenue, Miami

2 p.m. a 3 p.m. Miércoles 15 de abril



Hialeah Gardens

12401 West Okeechobee Road.

Todo el día mientras haya disponibilidad de provisiones. Miércoles 15 de abril



Homestead Soup Kitchen

105 SW 3rd Street, Homestead

12 m. a 5 p.m. Miércoles 15 de abril



Iglesia Bautista Poder de Dios

2816 Sheridan Avenue, Miami Beach

4 p.m. a 6 p.m. Miércoles 15 de abril



Ministerio Renuevo Internacional

4100 NW 135th Street, Opa-locka

1 p.m. a 3 p.m. Miércoles 15 de abril



True Gospel

171 NE 166th Street, North Miami

11 a.m. a 1 p.m. Miércoles 15 de abril



Bridge to HOPE

10844 SW 188th Street, Cutler Bay

Miércoles 15 y jueves 16 de abril



Curley’s House of Style

6025 NW 6th Court, Miami

Cita previa: 305-754-7784

Miércoles 15 y jueves 16 de abril



Glory Temple Ministry

7950 NW 22nd Street, Miami

Cita previa: 306-456-5217

Miércoles 15 y jueves 16 de abril



Life Changers Worship Centers

5941 NW 176th Street #11, Hialeah

10 a.m. a 12 m. Miércoles 15 y jueves 16 de abril



Unity Baptist Church

13001 NW 7th Avenue, North Miami.

Todo el día mientras haya disponibilidad de provisiones, Miércoles 15 y jueves 16 de abril



Kiwanis de la Pequeña Habana

1611 NW 12th Ave. Miami.

Jueves, 16 de abril a partir de las 11 a.m.



Centro AFE

868 SE 12th Street, Hialeah

10 a.m. a 12 m. Jueves 16 de abril



Coffo

778 W Palm Drive, Florida City

Cita previa: 305-246-0357

Jueves 16 de abril



Culmer Community Resource Center

1600 NW 6th Court, Florida City

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Edison Community Resource Center

150 NW 79th Street, Miami

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Florida City Community Resource Center

1600 NW 6th Court, Florida City

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Hialeah Community Resource Center

300 E 1st Avenue, Hialeah

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Manantial De Vida Ministerio Cristiano

454 NW 22nd Avenue, Miami

Cita previa: 305-979-3129

Jueves 16 de abril



Miami Gardens/Opa-locka Community Resource Center

16405 NW 25th Avenue, Miami

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Ministerio International Rey Jesus

13850 SW 143rd Court Unit #9, Miami

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Mispa Missionary Community Church

14817 W Dixie Highway, Miami

10 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Naranja Community Resource Center

13955 SW 264th Street, Miami

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Perrine Community Resource Center

17801 Homestead Avenue, Miami

9 a.m. a 12 m., Jueves 16 de abril



Sanando Las Naciones

868 SE 12th Street, Hialeah

11 a.m. a 2 p.m., Jueves 16 de abril



Worship Center Blessed Ministries

1793 Opa-locka Boulevard, Opa-locka

11 a.m. a 2 p.m., Jueves 16 de abril