Sevilla apuesta por vuelo directo a Miami

Angie Moreno, La vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, en Miami.

La vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno, durante la presentación del proyecto en Miami.

MIAMI .- La capital de Andalucía, en España, Sevilla , apuesta por tener un vuelo directo a Miami para afianzar los lazos culturales, el comercio y el turismo entre ambas ciudades.

“Nos reúne un objetivo compartido que transciende fronteras. Reforzar los lazos entre Sevilla y Miami, Estados Unidos, a través de una conexión directa que simboliza mucho más”, señaló la vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno, durante la presentación del proyecto en Miami.

“El objetivo es claro”, subrayó, “impulsar una conexión aérea directa entre Sevilla y Estados Unidos. Pero lo verdaderamente importante es lo que esa conexión representa. Representa acercar dos realidades económicas de mucho peso”.

En efecto, aparte del turismo, el número de viajeros que el vuelo directo pueda aportar, a las aerolíneas les importa lo que lleven en bodega y garantice una parte importante el coste del vuelo.

“Se trata de facilitar el intercambio comercial, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de negocio. Representa también impulsar el turismo, sí, pero un turismo de calidad, que valora la cultura, el patrimonio y la autenticidad”, subrayó.

Y para ello, la delegación de Sevilla realiza conversaciones con la aerolínea estadounidense American Airlines, ya que Iberia y Air Europa tiene sus centros de operaciones y Madrid y no puede desviar aviones.

Efectivamente, por un lado, el comercio, la garantía de que ambas ciudades pueden aportar comercio, y por el otro un turismo, por ejemplo, que además de admirar una ciudad tan centenaria aprecie y quiera ir al encuentro con sus raíces culturales.

“Más de 256.000 viajeros y más de 600.000 pernoctaciones lo avalan. Pero estos datos, siendo importantes, no reflejan todo el potencial que aún está por desarrollarse”, subrayó.

Luego recalcó que “es la oportunidad para que nuestras empresas de sectores como la industria, la tecnología, la agroalimentación, la logística, la cultura o la innovación puedan acceder con mayor facilidad a un mercado estratégico como es el estadounidense”, y al mismo tiempo los sectores equivalentes de Miami y Florida.

“Es la oportunidad de crear alianzas, de compartir conocimientos y de crecer juntos. Sevilla hoy es una ciudad preparada, preparada para competir, para innovar y para liderar proyectos internacionales”, subrayó.

De hecho, el Aeropuerto de Sevilla (SVQ) funciona como un punto estratégico de carga internacional en Andalucía, con instalaciones destacadas como el centro de operaciones de DHL, que amplió su capacidad de clasificación un 120%, según reportó el periódico ABC.

Entretanto, se proyecta una nueva plataforma de carga para independizar las operaciones y mejorar la capacidad. En síntesis, sirve de conexión clave con el norte de África y Europa.

Por otra parte, Jorge Molinero, vicepresidente de La Victoria Social Club, que hace honor a la travesía del barco Nao Victoria del siglo XVI, hizo un recuento de los lazos históricos que unen a España y Estados Unidos, especialmente a Florida, y enfatizó la “estrecha relación de Sevilla con la ciudad de Miami en la que nos encontramos, como bien saben, es innegable”.

Después enfatizó: “Son muchas empresas de todos los sectores e instituciones que ya trabajan con Estados Unidos y que ven claro los beneficios y están comprometidos con usar y aprovechar para sus negocios e inversiones la existencia de este vuelo”.