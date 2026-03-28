Sunset Smile Creations celebra diez años en Miami entre historias de esfuerzo, comunidad y expansión

Laritza Bacallao, El Niño y la Verdad, El Yonky, Yordamis y Kola Loca, con Bonco Quiñongo y Frangio en la conducción, animaron la velada.

El Dr. Lubin recordó a su madre, Martha, artífice principal de sus sueños.

Christian Cevallos, candidato a la Alcaldía de Miami-Dade, entrega un reconocimiento a Victor y Judith por su labor comunitaria durante estos diez años.

Los doctores fueron la portada de la revista Líderes, vinculando el recorrido de Sunset Smile Creations con otras historias emergentes dentro de la comunidad.

MIAMI . - Diez años no se explican en números. Se sostienen en decisiones difíciles, en riesgos asumidos sin garantías y en la capacidad de persistir cuando el camino todavía no está claro. Bajo esa lógica, Sunset Smile Creations celebró su primera década en una velada que reunió a pacientes, empleados, familiares y colaboradores, junto a figuras del ámbito artístico y del entretenimiento, en el restaurante El Patio de Robertico, en Kendall .

Lejos de un tono promocional, la noche transitó entre lo testimonial y lo simbólico. El foco no estuvo únicamente en la consolidación de una práctica odontológica, sino en la historia de un emprendimiento latino que, según sus protagonistas, se levantó desde la incertidumbre.

NUEVA EDICIÓN Miss Universe Cuba 2026 abre audiciones en Miami y llama a una nueva generación de candidatas

10 ANIVERSARIO SUNSET SMILE CREATIONS La Dra. Judith Luvin, dedica emotivas palabras a todos los presentes. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El estomatólogo y uno de sus fundadores, el doctor Víctor Lubin, lo resumió desde la experiencia personal:

“Me siento extremadamente orgulloso de tener a tantas personas como tú, Carlos, que han sido pacientes de nosotros y que han confiado en mí durante estos últimos diez años”.

A su alrededor, la convocatoria confirmaba esa relación sostenida en el tiempo. Pacientes de distintas etapas, equipo profesional y allegados compartían un mismo espacio, en una mezcla que evidenciaba la dimensión comunitaria del proyecto.

“Han confiado en nosotros, en la marca Sunset Smile Creations y en todo el equipo que trabaja para crear sonrisas saludables”, añadió Lubin, quien insistió en que, pese a la consolidación alcanzada, no percibe el proceso como concluido. “Todavía sentimos que estamos empezando. Hay mucho por hacer, mucho por crecer”.

Un camino sin manual

El relato de los inicios apareció como uno de los puntos más reiterados de la ocasión. No desde la épica, sino desde la reconstrucción de un proceso sin referencias previas.

“No sabíamos lo que era una oficina dental privada; fuimos aprendiendo sobre la marcha. Lo más difícil ha sido precisamente eso: entender y construir desde cero una práctica privada”, explicó Víctor.

Esa misma idea fue retomada por la doctora Judith Lubin, quien subrayó el papel del equipo y la constancia en el crecimiento de la clínica, que hoy cuenta con cuatro sedes en Kendall, Hialeah, Calle 8 y Sunrise.

“Lo más difícil ha sido el comienzo, como en cualquier negocio. Pero con dedicación, paciencia y dando siempre lo mejor a nuestros pacientes, hoy hemos logrado tener nuestras cuatro oficinas”, afirmó.

10 ANIVERSARIO SUNSET SMILE CREATIONS El Dr. Lubin recordó a su madre, Martha, artífice principal de sus sueños. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Para la especialista en periodoncia, el eje no ha cambiado con el tiempo:

“El compromiso principal es velar por la salud de nuestros pacientes, no solo física, sino también emocional, y mantener un equipo sólido”.

Ese enfoque integral se traduce, según explicó, en una estructura que integra múltiples especialidades bajo un mismo espacio clínico.

“Contamos con un equipo completo: desde cirujanos orales, endodoncistas y periodoncistas. Es decir, el paciente puede encontrar todo en un mismo lugar”.

Comunidad y representación

Más allá del ámbito médico, la celebración dejó ver otro componente: la identificación del proyecto con una narrativa migratoria compartida. La directora de Líderes Magazine, Fabiola Angulo, lo expresó en términos de representación colectiva:

“Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos latinos. No nacimos en este país, quizás algunos sí, pero una minoría. El resto comenzamos como ustedes, con esfuerzo, con trabajo, con un sueño”.

10 ANIVERSARIO SUNSET SMILE CREATIONS Los doctores fueron la portada de la revista Líderes, vinculando el recorrido de Sunset Smile Creations con otras historias emergentes dentro de la comunidad. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Su intervención conectó la historia empresarial con una dimensión generacional y familiar:

“Y ver hoy lo que han construido nos llena de orgullo. Porque eso también representa a nuestra comunidad: personas que llegaron con una meta y que la han convertido en realidad”.

En ese contexto, la presentación de la portada de la revista funcionó como un gesto simbólico dentro de la noche, vinculando el recorrido de la marca con otras historias emergentes dentro de la comunidad.

Reconocimiento institucional y entorno cultural

Durante la velada, Christian Cevallos, candidato a la Alcaldía de Miami-Dade en representación de la alcaldesa Daniela Levine Cava, entregó un reconocimiento por la labor comunitaria desarrollada durante estos diez años.

10 ANIVERSARIO SUNSET SMILE CREATIONS Christian Cevallos, candidato a la Alcaldía de Miami-Dade, entrega un reconocimiento a Lubin y Judit por su labor comunitaria durante estos diez años. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El evento también integró una dimensión artística con la participación de intérpretes como Laritza Bacallao, El Niño y la Verdad, El Yonky, Yordamis y Kola Loca, además de la conducción de Bonco Quiñongo y Frangio, presentador de la emisora Ritmo 95.7.

Entre los asistentes figuraron rostros conocidos del entretenimiento y la comunidad local, como Camila Arteche, Sory Pérez y Claudia Valdez, en un ambiente que alternó entre lo festivo y lo conmemorativo.

Lo que viene

Aunque la celebración miró hacia atrás, varios de los anuncios apuntaron al corto plazo. Entre ellos, la apertura de una clínica dental pediátrica, prevista para este año, como parte del crecimiento del proyecto.

“Vienen muchos proyectos nuevos”, adelantó Lubin. “Uno de ellos, y te lo adelanto aquí, es la apertura de una oficina dental pediátrica este año”.

Al cierre de la noche, el tono volvió a lo esencial: la relación con quienes han acompañado el recorrido.

“Ver a tantas personas, tantos pacientes, tanta gente bonita acompañándonos nos llena de orgullo. Estamos muy contentos, de verdad”, expresó la doctora Judith.

Por su parte y antes de finalizar el encuentro, Lubin expresó su amor por Cuba y su deseo de que este 2026 sus hijos conozcan la tierra donde nació su padre y puedan ver un país en libertad. ¡Viva Cuba libre!

Diez años después, el balance no se mide solo en expansión ni en infraestructura. Se sostiene, sobre todo, en la confianza construida paciente a paciente, en una ciudad donde emprender siendo latino sigue siendo un desafío y, al mismo tiempo, una declaración de permanencia. En ese recorrido, Sunset Smile Creations no solo celebra ese aniversario, sino que consolida un espacio propio dentro de esa historia compartida.