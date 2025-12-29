Sur de Florida recibirá el 2026 con las temperaturas más bajas de la temporada

MIAMI. — Los residentes y turistas del sur de Florida deberán cambiar los trajes de baño por abrigos para recibir el 2026, dado que una masa de aire gélido dominará la región justo a tiempo para las celebraciones de Nochevieja.

Un intenso frente frío atravesará la península este martes, lo que provocará un desplome en los termómetros que no se veía desde mediados de noviembre y que marcará el registro más bajo de la actual temporada invernal.

Según los meteorólogos, el fenómeno impulsado por fuertes vientos del norte no solo enfriará el ambiente, sino que agravará las condiciones de sequía que ya afectan a gran parte del territorio.

Impacto en sur de la Florida

Aunque en las últimas semanas varios frentes intentaron avanzar sobre el estado, la mayoría se disipó antes de alcanzar el sur floridano, por lo que esta zona se mantuvo al margen del frío que golpeó al norte y centro de la península.

La excepción ocurrió el 11 de noviembre, fecha en la que Miami reportó 48 °F (9 °C). Sin embargo, la calidez inusual de la temporada llegará a su fin esta semana.

El miércoles por la tarde, las temperaturas máximas tendrán dificultades para superar los 70 °F (21 °C). Sin embargo, el jueves por la mañana, primer día del año nuevo, se espera que el mercurio caiga nuevamente hasta los 48 °F (9 °C) en Miami.

Este descenso cruza el umbral de los 50 °F (10 °C), punto en el que las autoridades del condado de Miami-Dade y organizaciones locales suelen activar el "Plan de Emergencia por Tiempo Frío" para habilitar refugios y asistir a las personas sin hogar.

Panorama gélido

La ola de frío no discriminará latitudes. En Florida Central, las mínimas descenderán hasta cerca de 30 °F (-1 °C) durante la mañana del miércoles y se mantendrán en valores similares el jueves.

Este escenario repite los patrones del último evento fuerte de diciembre, lo que pone en alerta a los agricultores de la zona ante posibles daños en cultivos sensibles a las heladas.

Por su parte, el norte de Florida experimentará su jornada más gélida el miércoles al amanecer, con termómetros que oscilarán entre los 20 °F y los 30 °F (-6 °C y -1 °C).

Sequía y peligro de incendios

Más allá del frío, la preocupación de las autoridades radica en la falta de humedad. El viento del norte barrerá la atmósfera y dejará condiciones extremadamente secas, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

Este frente no aportará las lluvias necesarias para aliviar la sequía que, según datos recientes, afecta a más del 60 % del estado, con un índice de sequía de Keetch-Byram (KBDI) que muestra niveles elevados de peligro en más de 20 condados.

Los bomberos y servicios de emergencia han emitido una advertencia especial sobre el uso de fuegos artificiales para despedir el 2025.

Esto se debe a que la vegetación deshidratada convierte cualquier chispa en un riesgo potencial de incendio forestal de rápida propagación.

Por tanto, se insta a la población a extremar las precauciones y desechar los materiales pirotécnicos de forma segura.