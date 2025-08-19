martes 19  de  agosto 2025
SOCIALES

The Miami Foundation y South Dade Kia se unen en apoyo a Give Miami Day 2025

Give Miami Day es uno de los días de donación más importantes del sur de la Florida: moviliza la generosidad masiva, fortalece el ecosistema sin fines de lucro y recauda millones para causas locales

Durante el encuentro, South Dade Kia y su fundación anunciaron oficialmente la creación de un fondo match de $30,000, destinado a apoyar a estudiantes de Miami Dade College

FOTO vía Grupo Automotriz KIA Miami / KIA Homestead

Como antesala a Give Miami Day 2025, The Miami Foundation y South Dade Kia coorganizaron un inspirador encuentro en las oficinas del concesionario en Miami, reuniendo a líderes comunitarios, representantes de pequeñas y medianas empresas, autoridades locales y organizaciones sin fines de lucro con un objetivo común: sumar esfuerzos para generar un impacto positivo en el sur de la Florida.

Este año, Give Miami Day se celebrará el jueves 20 de noviembre de 2025. El registro para organizaciones sin fines de lucro ya está abierto hasta el 17 de octubre. Para más información, visite givemiamiday.org.

El evento fue liderado por Julissa Rivera, Community Engagement Officer, y Trini Miguel, Philanthropy Officer de The Miami Foundation, junto a Lesly Simon, Directora de Community Engagement de South Dade Kia. Guiaron un espacio de diálogo y acción donde se reafirmó el valor de unir al sector empresarial con las causas sociales que transforman nuestro entorno.

Juntos, están cerrando la brecha entre negocios y comunidad, impulsando al sur de la Florida a invertir en el lugar donde vivimos y celebrando el poder del impacto local. ¿Qué mejor plataforma para lograrlo que Give Miami Day?

Durante el evento, se compartieron tres formas clave en las que los líderes empresariales del sur de Dade pueden involucrarse:

  • Activar a sus equipos para que participen en la jornada de donación.
  • Unirse a los eventos y activaciones locales de Give Miami Day.
  • Participar como patrocinadores y ayudar a impulsar este movimiento de generosidad colectiva.

Los líderes presentes se comprometieron a actuar con intención, movilizando a más ciudadanos, empresas y organizaciones a sumarse al movimiento Give Miami Day, convencidos de que la participación activa es la vía para construir una comunidad más fuerte, solidaria y sostenible.

Entre los asistentes se contó con la presencia de la alcaldesa de Palmetto Bay, Karyn Cunningham, así como representantes de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana, Chamber South y otras instituciones aliadas.

Durante el encuentro, South Dade Kia y su fundación anunciaron oficialmente la creación de un fondo match de $30,000, destinado a apoyar a estudiantes de Miami Dade College, específicamente en los campus de Homestead y Kendall. Esta iniciativa busca multiplicar el impacto de las donaciones recibidas durante Give Miami Day y representa un paso firme hacia una educación más accesible para todos. El anuncio se realizó en el marco de este encuentro con el propósito de inspirar a otros a crear sus propias iniciativas.

"Para nosotros, el apoyo a la comunidad no es un eslogan; es parte de nuestra identidad. Este fondo es una forma concreta de decirles a los estudiantes que no están solos, que estamos aquí para abrirles puertas y acompañarlos en su camino," expresó Lesly Simon.

Give Miami Day es uno de los días de donación más importantes del sur de la Florida: moviliza la generosidad masiva, fortalece el ecosistema sin fines de lucro y recauda millones para causas locales.

Involucrarse no es solo una buena acción; es una estrategia de desarrollo. Cuando las empresas se comprometen con sus comunidades, tenemos vecindarios más seguros, una economía más próspera y una sociedad más justa. Es responsabilidad de todos contribuir al bienestar colectivo. Y eso empieza por participar.

