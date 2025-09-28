domingo 28  de  septiembre 2025
Tormenta Imelda se mueve lentamente al norte de Cuba

La tormenta podría llevar fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos.

Informe sábado 2 de septiembre de 2025.

Informe sábado 2 de septiembre de 2025.

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emite alerta de tormenta tropical en partes de la costa este de Florida y Bahamas por la presencia de una fuerte onda tropical que transita entre la costa este central de la isla de Cuba y Bahamas, que aun no la reconoce como tormenta tropical Imelda porque los vientos sostenidos no alcanzan aún las 4 millas por hora.

Esta situación podría representar fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos.

Mientras tanto, el huracán Humberto, que experimentó una rápida intensificación, pasando de tormenta tropical a huracán mayor en menos de un día, no representa peligro inminente para Estados Unidos ni Bahamas.

Según el informe meteorológico, es muy probable que Imelda se detenga frente a la costa sureste de Florida durante uno o dos días a partir del martes, antes de virar hacia el noreste, posiblemente rumbo a Bermudas.

Originalmente, se pronosticó que Imelda tocaría tierra en las Carolinas; sin embargo, los modelos meteorológicos actuales descartan esa opción.

Los modelos también prevén que la tormenta pierda velocidad y tarde más tiempo en avanzar por las Bahamas e impactar el sureste.

Efecto Fujiwhara

Un factor que añade una notable complejidad al pronóstico es la posible interacción entre ambos sistemas, un fenómeno conocido como el efecto Fujiwhara.

Esto ocurre cuando dos ciclones se acercan lo suficiente como para orbitar alrededor de un centro común, de acuerdo con los meteorólogos.

La eventual interacción podría resultar en varios escenarios, como la fusión de un sistema con otro para crear una tormenta de mayor tamaño, que ambos giren uno en torno al otro, un debilitamiento mutuo o cambios significativos en sus trayectorias proyectadas.

Los expertos aclaran que esta interacción no crearía un "súper huracán", sino que podría combinar la masa de ambos sistemas, alterando su estructura y rumbo.

