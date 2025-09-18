jueves 18  de  septiembre 2025
PATROCINADO FPL

Tormentas vuelven al sur de Florida: jueves con riesgo de inundaciones urbana

El meteorólogo Alfredo Finale advirtió que desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas en el sur de la península de Florida

Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.

Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.

D.C.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. – El meteorólogo Alfredo Finalé informó este lunes que una onda tropical avanza hacia el oeste-noroeste sobre aguas del Atlántico con un alto potencial ciclónico en los próximos días, aunque por ahora no representa peligro para el Caribe.

“Tenemos una fuerte onda tropical moviéndose sobre el Atlántico. Para los próximos días mantiene un alto potencial ciclónico, pero no parece ser de interés para el Caribe”, señaló Finalé en su reporte del tiempo.

Lee además
Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
VENEZUELA

Maduro ordena ejercicios militares en el Caribe mientras aumenta tensión con EEUU
siete de cada 10 venezolanos apoya despliegue de buques eeuu en el caribe
ENCUESTA

Siete de cada 10 venezolanos apoya despliegue de buques EEUU en el Caribe

En cuanto a las condiciones locales, explicó que la semana comienza bajo la influencia de un débil sistema anticiclónico. No obstante, entre ayer domingo y hoy lunes se registraron lluvias aisladas en el sur de la península de Florida, panorama que podría repetirse el martes con una probabilidad de entre 30 y 40 por ciento.

A partir del miércoles, advirtió el especialista, las precipitaciones se incrementarán de manera considerable, con una probabilidad de entre 70 y 80 por ciento, sobre todo en horas de la tarde. “Regresa la actividad de lluvias y tormentas al sur de la península”, puntualizó.

Finalé alertó que en los momentos de tormentas podrían producirse ráfagas de viento superiores y acumulaciones de agua que generen inundaciones urbanas. Por ello, recomendó a la población extremar precauciones en los próximos días.

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, son recibidos por el príncipe William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, a su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025, para iniciar su segunda visita de Estado. 
CORONA

Donald Trump elogia a Kate Middleton durante visita de Estado a Reino Unido

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

Monumento a Charlie Kirk.
HOMENAJE

Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

Imagen referencial.
RESPUESTA MUNICIPAL

Miami Beach impulsa plan para que negocios prohíban armas tras fallo de porte visible

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.
WASHINGTON

EEUU denuncia la delicada situación del preso político Otero Alcántara