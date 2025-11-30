Una elección, dos caminos: el pulso final por el Distrito 3 de Miami

MIAMI. - El 9 de diciembre, el electorado del Distrito 3 de la ciudad de Miami acudirá nuevamente a las urnas para definir una de las contiendas municipales más trascendentales en la historia reciente del sur de Florida.

Esta segunda vuelta, que coloca frente a frente al excomisionado Frank Carollo y al empresario Rolando Escalona, trasciende la simple elección entre dos candidatos con visiones distintas.

AUDITORÍA REVELADORA Congelan pagos de Medicaid en Florida por falta de credenciales en 1.000 terapeutas

El proceso se ha transformado en un referéndum sobre la dirección política de la municipalidad y ocurre bajo la sombra de inéditos desafíos jurídicos derivados de la reciente aprobación del Referéndum 4, una medida sobre límites de mandato que añade un matiz de incertidumbre constitucional.

El Distrito 3 comprende vecindarios emblemáticos como La Pequeña Habana, bastión histórico del exilio cubano y epicentro cultural; The Roads y Silver Bluff, zonas residenciales caracterizadas por su frondosa vegetación y un activo compromiso cívico; y Shenandoah, un área tradicional de clase media que conecta el centro urbano con los suburbios del oeste.

En la contienda inicial del 4 de noviembre, con once aspirantes, Carollo obtuvo el 37.8% de los sufragios, cifra que refleja el reconocimiento de su nombre y una sólida estructura de campaña.

No obstante, el hecho de que una mayoría del electorado optara por otras alternativas evidenciaría un deseo de evaluar nuevas opciones.

Escalona, quien consiguió el 17.4% de los votos, logró consolidar el apoyo de diversos sectores de la oposición, lo que convierte esta segunda vuelta en un duelo entre la experiencia de la maquinaria política establecida y una plataforma emergente.

Paisaje político

Para interpretar la dinámica que regirá la votación de diciembre, resulta fundamental examinar los resultados de la elección general, los cuales expusieron divisiones demográficas y políticas en el distrito.

La participación fue moderada, acorde con las tendencias históricas de las elecciones municipales en años impares, aunque se registró una movilización notablemente superior en los precintos de propietarios de viviendas en The Roads y Shenandoah, en comparación con las zonas de inquilinos de La Pequeña Habana.

Los datos oficiales del Departamento de Elecciones muestran que Carollo lideró el conteo con 2.568 votos, seguido por Rolando Escalona con 1.183 sufragios. Otros contendientes como Oscar Alejandro y Rob Piper III obtuvieron 812 y 744 votos respectivamente, mientras que Brenda Betancourt alcanzó las 604 boletas. El resto de los candidatos acumuló aproximadamente 900 votos.

Este desglose revela que, pese a contar con una ventaja financiera significativa, Carollo no logró superar el umbral del 40%, una situación que históricamente coloca a los candidatos con alto reconocimiento en una posición competitiva pero no definitiva. La suma de los votos obtenidos por Escalona, Alejandro y Piper supera técnicamente el total alcanzado por el líder de la primera vuelta.

En un movimiento estratégico posterior a la elección, tanto Oscar Alejandro como Rob Piper ofrecieron su respaldo público a Escalona. Piper aporta una base de activistas motivados, mientras que Alejandro, con un perfil enfocado en temas sociales, podría facilitar la captación de votantes que buscan un cambio de rumbo.

Además, la coincidencia de esta elección con la segunda vuelta para la alcaldía de Miami, que enfrenta a la excomisionada de Miami-Dade Eileen Higgins y al exadministrador de Miami Emilio González, añade un factor de movilización externa.

La presencia de Higgins podría incentivar a votantes progresistas, mientras que González atraería al votante conservador tradicional, alineado frecuentemente con la base de Carollo.

Experiencia de Carollo

Carollo aspira a recuperar el escaño que ocupó durante dos mandatos entre 2009 y 2017. Su campaña se fundamenta en la promesa de estabilidad administrativa y conocimiento probado de los mecanismos municipales.

Contador Público Certificado de profesión, Carollo resalta su competencia técnica en materia presupuestaria como una cualidad indispensable para gestionar las finanzas de la ciudad en un periodo complejo.

Bajo el lema de su comité político "Residents First", Carollo ha desplegado una estrategia de comunicación que subraya su historial de responsabilidad fiscal y mantenimiento de bajos impuestos durante su gestión anterior.

En materia de seguridad pública, cuenta con el respaldo de organizaciones de policía y bomberos, y ha prometido incrementar el patrullaje en áreas comerciales y residenciales para responder a las inquietudes sobre el orden público en zonas turísticas.

El candidato enfrenta el reto de equilibrar su identidad propia frente a la figura de su hermano, el actual comisionado Joe Carollo. El postulante ha procurado establecer su independencia política, enfatizando que, aunque comparten el apellido, poseen trayectorias y estilos diferentes.

Perfil del empresario Escalona

Escalona representa la antítesis del político de carrera. Su narrativa se construye desde su experiencia como gerente de restaurante y empresario, y se perfila como una figura externa al aparato gubernamental que busca aportar una perspectiva gerencial al Ayuntamiento.

El postulante proyecta sobre su candidatura la aspiración de reforma que reclaman ciertos sectores del electorado. La integridad administrativa es el pilar de su plataforma.

También aboga por la realización de auditorías y una mayor transparencia en la asignación de contratos municipales, bajo el argumento de que la Ciudad requiere un saneamiento de sus procesos internos.

En cuanto a la vivienda, se diferencia de posturas tradicionales al proponer el uso de terrenos municipales para el desarrollo de viviendas destinadas a la fuerza laboral, en respuesta al desplazamiento de familias en La Pequeña Habana.

Asimismo, señala la gestión de la infraestructura pluvial en The Roads como un tema prioritario, criticando las deficiencias en el mantenimiento de los sistemas de bombeo.

La campaña de Escalona superó un desafío legal inicial relacionado con su residencia. Tras una demanda que cuestionaba su domicilio en el distrito, el tribunal falló a su favor luego de que presentara evidencia documental exhaustiva sobre su arraigo en la zona.

Incertidumbre constitucional

Un elemento distintivo de este ciclo electoral es la incertidumbre jurídica introducida por el Referéndum 4, aprobado por los votantes en noviembre. Esta enmienda a la carta orgánica establece límites de mandato más estrictos y prohíbe la reelección de por vida a quienes hayan cumplido dos términos completos.

Un grupo de ciudadanos interpuso una demanda contra Carollo, tras haber servido dos términos previos. Los demandantes sostienen que la intención del votante era impedir el retorno de antiguos funcionarios.

Por su parte, la defensa de Carollo argumenta que la aplicación retroactiva de la ley vulneraría derechos adquiridos y contravendría la voluntad de los electores que lo respaldaron en la primera vuelta.