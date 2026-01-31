Fela Kuti es el primer africano que recibirá un Grammy a su trayectoria

El rey del afrobeat, el nigeriano Fela Kuti, será reconocido póstumamente este fin de semana por los Grammy con un premio a su trayectoria

LAGOS. - El rey del afrobeat, el nigeriano Fela Kuti, será reconocido póstumamente este fin de semana por los Grammy con un premio a su trayectoria que lo convertirá en el primer artista africano en recibir esa distinción. El reconocimiento llega casi tres décadas después de su muerte y mucho después de su influencia en la música global.

Fela será uno de los artistas recompensados con el premio en una ceremonia en Los Ángeles el sábado, la víspera de la gala principal de los Grammy. Entre los otros premiados figuran Cher, Whitney Houston, Carlos Santana, Paul Simon y Chaka Khan.

MÚSICA Los nominados a las principales categorías de los Grammy

En la década de 1970, el multiinstrumentista nigeriano inventó el afrobeat: una mezcla de jazz, funk y ritmos africanos.

Eso preparó el terreno para el afrobeats, un género posterior que ha atraído a un público global al combinar ritmos africanos tradicionales con sonidos pop contemporáneos, con raíces en Nigeria.

Hace dos años los Grammy introdujeron la categoría de mejor interpretación africana, y la sección ha estado dominada por artistas de afrobeats, especialmente de Nigeria.

De los cinco nominados a la Mejor Interpretación Africana este año, tres son cantantes nigerianos de afrobeats, después de que otra nigeriana, Tems, ganara en 2025.

"La influencia de Fela abarca generaciones, inspirando a artistas como Beyoncé, Paul McCartney y Thom Yorke, y dando forma al moderno afrobeats nigeriano", señala una cita añadida a la lista de los galardonados de este año en los Grammy.

Legado vigente

Conocido también como el "Presidente Negro", el activista y legendario músico murió en 1997 a los 58 años. Su legado perdura a través de sus hijos, Femi Kuti y Seun Kuti, y de su nieto Made.

Yemisi Ransome-Kuti, prima hermana de Fela, dijo a la AFP el viernes que el premio es "una celebración para el pueblo africano y debería considerarlo (...) como su propia recompensa".

"Pero también queremos enviar un mensaje a quienes otorgan estos reconocimientos: por favor (...) no esperen a que la gente haya muerto", dijo.

Fela fue detenido en numerosas ocasiones por los distintos regímenes militares de Nigeria durante su carrera, a veces por su activismo político y otras por acusaciones de robo, que siempre negó.

Sus primeros problemas con la justicia nigeriana se remontan a 1974, año del lanzamiento de su célebre álbum "Zombie", considerado por las autoridades militares en el poder como una protesta contra ellas.

Sus canciones eran explícitamente hostiles a los gobiernos y a la corrupción.

Su mánager, Rikki Stein, contactado por teléfono por la AFP en Los Ángeles, donde se reunirá con la familia del artista para la ceremonia, dijo estar convencido de que este reconocimiento "dará un nuevo impulso a la música de Fela".

"Estoy seguro de que su popularidad no dejará de crecer otra vez. Un número creciente de personas que ni siquiera habían nacido cuando murió Fela muestran interés por su música y, espero, por su mensaje", celebró el mánager.

FUENTE: AFP