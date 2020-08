Hacen falta latinos en estudios clínicos

El Dr. Elmer Huerta alcanzó un alto grado de respeto y confianza en la comunidad hispana en Estados Unidos tras haber sido elegido presidente de la Sociedad Americana del Cáncer en el año 2007, convirtiéndose en el primer presidente latino en 113 años de historia de la organización. Además, en 1998 fue nombrado por el expresidente Bill Clinton como miembro del Consejo Nacional del Cáncer, hecho que catapultó su carrera convirtiéndolo en una voz para la comunidad y en un importante educador sobre temas de salud en Estados Unidos.

“El pasado miércoles me inyectaron a las 10 de la mañana. Sentí un pequeño dolor y ese día estuve muy cansado, pero al día siguiente no manifesté ningún síntoma. Así que hay dos alternativas: o mi organismo de hombre andino es muy fuerte, o he recibido el placebo”, dijo el experto entre risas.

Las vacunas en el mundo

En este momento en el mundo existen seis vacunas contra el COVID-19 en su fase 3, que es la última etapa de desarrollo para comprobar si son seguras y funcionan. En Estados Unidos hay vacunas que están siendo desarrolladas por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, con el laboratorio Moderna; hay otra desarrollada por la Universidad de Oxford, en Inglaterra; en Alemania también se trabaja una; y hay dos vacunas chinas, una que utiliza la cepa de Wuhan [ciudad china donde se localiza el primer foco del coronavirus] y la otra de Pekin. Cabe destacar que para todas se utilizan diferentes tecnologías.

“Yo creo que los estudios de fase 3 en su primera etapa estarán listos antes fin de año o a comienzos de 2021, es decir, en febrero o marzo tendremos datos sólidos, y como muchos de estos laboratorios han hecho la apuesta económica de fabricar el medicamento contra la enfermedad -a la vez que se espera por los datos- yo creo que la distribución comenzará entre abril y junio en Estados Unidos y en las principales capitales del mundo”.

“Sin embargo, no hay que olvidar que la ciencia nos dice que en los estudios que se han hecho la inmunidad natural no es permanente, es decir, la concentración de anticuerpos contra la enfermedad al parecer desaparece a partir del tercer y cuarto mes. De hecho, en Hong Kong se reportó el primer caso de un ser humano que ha tenido una reinfección por el virus, y eso cambia mucho el panorama, porque nos da a entender que la vacuna tendría que ponerse con más frecuencia, mínimo una vez al año. Esto va a ser un reto para la humanidad”, dijo el experto quien pidió a los latinos sumarse a los estudios clínicos que actualmente se realizan.

“Durante años he reclutado a mujeres para el estudio del Tamoxifen, que demostró ser una medicina que puede prevenir la recurrencia del cáncer de mama, por eso participé con tanto ímpetu de este ensayo clínico, porque es la única manera de llegar a la vacuna correcta, y le pido a los latinos que participen. En este país las muertes por coronavirus tienen rostro negro y marrón, el 33% de todos los casos de coronavirus en Estados Unidos son en latinos, entonces tenemos que sumarnos porque es para nuestro bien”, finalizó.

Si quiere saber más acerca de este estudio puede entrar al www.coronaviruspreventionnetwork.org en Internet.

