Una misión que une a una familia y devuelve la vista a miles de personas

Como parte de sus esfuerzos por ampliar el acceso a la salud visual, Veinte Vista Foundation invita a quienes deseen apoyar su labor a sumarse mediante donaciones, voluntariado o alianzas comunitarias.

Con una sonrisa en el rostro, Nicólas y Julianna, aseguran que esperan cada viaje para seguir regalando sueños.

Días largos y de mucho trabajo caracterizan cada jornada.

“Cuando veo a las personas felices después de recibir sus lentes y mejorar su capacidad para ver, yo también me siento muy feliz. Saber que algo tan sencillo puede cambiarles la vida es una gran satisfacción”.

Nicólas junto a uno de los pacientes que recuperó su visión.

Julianna Fernández de Castro desempeña una de las funciones más cercanas a los beneficiarios.

Entre las ayudas que ofrecen se encuentran espejuelos graduados.

Veinte Vista Foundation, nació durante la pandemia del COVID-19.

Miles de personas incluidas niños de zonas vulnerables en Latinoamérica han sido beneficiados con esta obra.

El Dr. Fernández De Castro, en una de las misiones humanitarias.

Juan Fernández De Castro, su esposa Alejandra Jaramillo y sus hijos integran el proyecto.

MIAMI. - La jornada quirúrgica había terminado y el equipo médico compartía la cena después de un intenso día de trabajo en Haití. Sobre la mesa había una pizza preparada con carne de chivo. Nada parecía fuera de lo común hasta que alguien explicó de dónde provenía aquel alimento.

“Estábamos realizando una cirugía a una niña que sufría de cataratas. Esa noche fuimos a cenar y nos habían preparado una pizza con carne de chivo. Después de comer, la persona que nos atendía nos explicó que ese chivo había sido donado por el padre de la niña que había recuperado la visión gracias a la operación”, recordó el doctor Juan Fernández De Castro en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

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La explicación lo dejó sin palabras.

“Era una familia muy humilde y prácticamente era lo único que tenían para agradecer. Lo que uno siente en un momento así no es solo felicidad; también nace una gran responsabilidad”.

Veinte Vista Foundation, nació durante la pandemia del COVID-19. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Años después, aquella escena continúa acompañándolo.

También ayuda a comprender por qué él, su esposa Alexandra Jaramillo y sus tres hijos decidieron convertir el servicio comunitario en parte esencial de sus vidas.

Juntos impulsan Veinte Vista Foundation, una organización sin fines de lucro nacida durante la pandemia que ya ha beneficiado a más de 4.000 pacientes mediante evaluaciones oftalmológicas, entrega de anteojos y programas de atención especializada en regiones donde estos servicios continúan siendo limitados.

“Veinte Vista es una organización sin fines de lucro que se formó durante la pandemia, después de que estuve en Haití realizando trabajos de misión y cirugías de cataratas”, explicó el especialista.

“Junto a mi familia decidimos crear una fundación para tratar de mejorar la salud visual en países en vías de desarrollo, especialmente para personas con poco acceso a atención oftalmológica”.

Desde entonces han desarrollado programas en distintas regiones de Colombia y proyectan nuevas acciones en Perú y Ecuador.

Sin embargo, detrás de cada cifra existe una historia que comenzó mucho antes de recorrer caminos rurales, instalar consultas temporales o entregar anteojos en poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos.

El Dr. Fernández De Castro, en una de las misiones humanitarias. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Una enseñanza que comenzó en casa

Para Alexandra Jaramillo, la entidad nunca fue concebida únicamente como un proyecto médico.

Desde el principio, ella y su esposo entendieron que la experiencia debía servir también para transmitir valores a sus hijos.

“Siempre hemos querido inculcarles la importancia del servicio a la comunidad. Por eso, desde muy pequeños los invitamos a formar parte de esta misión”, contó la cofundadora.

La decisión fue mucho más allá de llevarlos a los viajes.

Cada uno asumió responsabilidades concretas dentro de la iniciativa.

“Desde el primer momento asumieron un papel muy activo, cada uno colaborando según sus capacidades e intereses”, añadió.

Con el paso del tiempo, aquel propósito terminó convirtiéndose en un compromiso compartido por todos los integrantes del hogar.

Julianna Fernández de Castro desempeña una de las funciones más cercanas a los beneficiarios. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Julianna: el privilegio de ver las sonrisas

A sus 15 años, Julianna Fernández de Castro desempeña una de las funciones más cercanas a los beneficiarios.

Su labor consiste en orientar a quienes necesitan monturas y acompañarlos durante la entrega de sus lentes.

Es justamente allí donde vive los momentos que más la emocionan.

“Lo que más disfruto de participar en las misiones de Veinte Vista es ver la gratitud de las personas cuando recuperan una mejor visión”, afirmó.

La adolescente considera que cada experiencia le ha permitido valorar realidades muy distintas a la que vive diariamente.

“Es una experiencia muy gratificante. También te permite conocer otras comunidades, entender cómo viven muchas personas y valorar todo lo que tenemos”.

Según explicó, el aprendizaje trasciende el aspecto médico.

“Creo que es importante reconocer que somos afortunados y que siempre existe la posibilidad de tender la mano a quienes enfrentan mayores dificultades”.

“Cuando veo a las personas felices después de recibir sus lentes y mejorar su capacidad para ver, yo también me siento muy feliz. Saber que algo tan sencillo puede cambiarles la vida es una gran satisfacción”. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Nicolás: una experiencia personal

La motivación de Nicolás Fernández de Castro nace de algo muy sencillo.

Él utiliza gafas y sabe perfectamente lo importante que resulta poder ver correctamente.

“A mí me gusta acompañar a mi familia en estas jornadas porque uso gafas y sé lo importante que es tener una buena visión”, expresó.

Por eso disfruta especialmente observar la reacción de quienes reciben asistencia.

“Cuando veo a las personas felices después de recibir sus lentes y mejorar su capacidad para ver, yo también me siento muy feliz. Saber que algo tan sencillo puede cambiarles la vida es una gran satisfacción”.

Todavía conserva vivo el recuerdo de su primera experiencia sobre el terreno.

“Fueron días largos y de mucho trabajo, pero también una experiencia muy bonita. Lo que más me impactó fue ver a tantas personas contentas y observar todo el proceso que se realiza para brindarles atención”.

Además de colaborar en distintas tareas, participa activamente en el ensamblaje de los anteojos que posteriormente reciben los beneficiarios.

Miles de personas incluidas niños de zonas vulnerables en Latinoamérica han sido beneficiados con esta obra. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Martín: aportar antes de partir

Martín Fernández de Castro, el menor del grupo, todavía no había participado directamente en una brigada cuando fue entrevistado.

Sin embargo, ya entendía perfectamente la importancia de su contribución.

Su responsabilidad consiste en organizar materiales, clasificar monturas y preparar los suministros que viajarán a cada destino.

“Cuando estoy empacando los materiales, sé que todo lo que estamos organizando llegará a cientos de beneficiarios y que eso les cambiará la vida”, comentó.

Recuerda claramente el momento en que comprendió el alcance de aquella labor.

“Cuando mi papá me explicó que esos materiales iban destinados a ayudar a otras personas, me sentí muy feliz. Comprendí que mi trabajo, aunque fuera pequeño, podía contribuir a mejorar la vida de alguien más”.

Este año marcará un capítulo especial para él.

Será la primera vez que forme parte de una salida humanitaria.

“Me siento un poco nervioso porque no sé exactamente qué va a pasar cuando lleguemos allá”, confesó.

“Al mismo tiempo, estoy emocionado porque será una experiencia nueva y tendré la oportunidad de ver directamente cómo ayudamos a las personas”.

Días largos y de mucho trabajo caracterizan cada jornada. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Un impacto que sigue creciendo

La primera jornada oficial de Veinte Vista Foundation se realizó en 2021, tras varios meses de planificación durante la pandemia.

Desde entonces, el alcance del programa no ha dejado de expandirse.

“Hemos logrado impactar a más de cuatro mil personas a través de esta iniciativa”, destacó Braham.

“Hemos llegado a comunidades muy apartadas y a lugares con enormes necesidades, donde el acceso a la atención visual es limitado o prácticamente inexistente”.

El trabajo se desarrolla junto a aliados locales que identifican poblaciones vulnerables y coordinan toda la logística necesaria.

“Ellos conocen el territorio y saben dónde se encuentran las personas que más necesitan ayuda. Nosotros aportamos los equipos médicos, los insumos y el personal especializado”, explicó Jaramillo.

Actualmente, la atención se realiza mediante un sistema organizado por estaciones que incluye pruebas de agudeza visual, exámenes de refracción, evaluación médica y entrega de correcciones ópticas cuando son necesarias.

Con una sonrisa en el rostro, Nicólas y Julianna, aseguran que esperan cada viaje para seguir regalando sueños. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Lugares imposibles de olvidar

A lo largo de estos años, el matrimonio y sus hijos han visitado numerosos rincones de Colombia.

Algunos dejaron recuerdos imborrables.

La cofundadora menciona una pequeña escuela ubicada en una zona vulnerable de Bogotá como uno de los lugares que reafirmó la necesidad de continuar creciendo.

También recuerda con especial cariño las actividades realizadas junto a niños con discapacidades y las visitas a áreas rurales donde numerosos adultos mayores llevaban años sin recibir atención especializada.

“Recuerdo especialmente nuestra visita a Pijao, donde atendimos a numerosos adultos mayores. Fue una experiencia muy emotiva; ese grupo de ancianitos realmente nos abrió el corazón y dejó una huella muy especial en todos nosotros”, relató.

Cada recorrido les ha permitido perfeccionar procedimientos, optimizar recursos y conocer de cerca las necesidades de poblaciones alejadas de la atención especializada.

Entre las ayudas que ofrecen se encuentran espejuelos graduados. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Mirando hacia adelante

La próxima expedición tendrá lugar en el departamento colombiano del Cauca, donde esperan atender a unas 600 personas.

Posteriormente viajarán a Villeta con el objetivo de beneficiar a otras 400.

Paralelamente, la organización trabaja junto al Club Latino de Leones de Atlanta en una futura intervención en Cusco, Perú.

“Esperamos poder dedicar cada vez más tiempo a esta labor porque es profundamente gratificante”, señaló Alexandra.

“También deseamos que nuestros hijos continúen involucrados en el proyecto y que podamos inspirar a más personas a sumarse a esta causa”.

A largo plazo, la meta es ampliar los servicios ofrecidos e incorporar programas quirúrgicos que permitan atender casos más complejos.

Nicólas junto a uno de los pacientes que recuperó su visión. CORTESÍA VEINTE VISTA FOUNDATION

Mucho más que devolver la vista

Mientras se preparan para una nueva salida solidaria, las maletas vuelven a llenarse de monturas, equipos médicos y materiales.

Esta vez, sin embargo, habrá algo diferente.

Por primera vez, los cinco integrantes del hogar participarán juntos en el trabajo de campo.

Quizá esa imagen resume mejor que cualquier estadística el verdadero significado de este proyecto.

No se trata únicamente de devolver la capacidad de ver a quienes enfrentan mayores carencias.

Se trata de transmitir valores.

De demostrar que la empatía también puede heredarse.

De enseñar que el compromiso con los demás se construye con el ejemplo.

Y de confirmar, como aprendió Juan aquella noche en Haití, que algunos de los gestos más sencillos son capaces de dejar las huellas más profundas.

“Pienso que una de las mayores fuentes de felicidad es poder brindar bienestar a otras personas sin esperar nada a cambio”.

Como parte de sus esfuerzos por ampliar el acceso a la salud visual, Veinte Vista Foundation invita a quienes deseen apoyar su labor a sumarse mediante donaciones, voluntariado o alianzas comunitarias. Los interesados pueden obtener más información sobre los programas de la organización, próximas misiones y formas de contribuir a través de su sitio web oficial, donde también encontrarán detalles sobre el impacto de sus iniciativas y las comunidades beneficiadas.