Voces de Miami-Dade celebran un giro histórico para Venezuela y la región

MIAMI — Líderes políticos y comunitarios del condado Miami-Dade se reunieron al mediodía del sábado en el emblemático restaurante Versailles para expresar su respaldo a la diáspora venezolana y a la comunidad latina en general, tras los acontecimientos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela , que marcaron un punto de inflexión en la crisis política del país suramericano.

Fuerzas estadounidenses capturaron este sábado al depuesto gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro , y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos, anunció el mandatario Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos "gobernará" la nación sudamericana hasta que haya una transición "pacífica".

DECLARACIONES Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

En el encuentro, Diario Las Américas recogió impresiones de primera mano de funcionarios electos y figuras del liderazgo local, quienes coincidieron en calificar los hechos como un momento histórico para la nación venezolana y para la lucha contra los regímenes autoritarios en el continente.

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, aseguró que lo sucedido no fue una sorpresa para quienes han seguido de cerca el panorama político regional.

“Sabíamos desde hace muchos meses que algo iba a pasar. Quizás no exactamente en Venezuela, pero sí con un respaldo claro al presidente y a una decisión firme. Estamos muy agradecidos de que se haya tomado la determinación de entrar quirúrgicamente a Venezuela para remover a un dictador opresivo, a un régimen ilegítimo que se mantenía en el poder”, afirmó.

Calvo subrayó que el impacto de los hechos trasciende el territorio caribeño y beneficia también a los Estados Unidos, al tiempo que abrió la puerta a nuevas expectativas regionales.

“Lo vemos como algo extremadamente positivo para la comunidad venezolana y también para este país. Y esperamos que Cuba pueda ser potencialmente el próximo régimen en caer. El petróleo venezolano ha sostenido por años al gobierno opresivo de La Habana; al romperse esa estructura, se toca una pieza clave”, señaló.

“Como alcalde electo de la ciudad más cubana de Estados Unidos, hacemos presión como comunidad para que se elimine también la opresión en la isla de Cuba, después de 67 años en el poder”, comentó.

A Venezuela le llegó su hora

Por su parte, la comisionada del Distrito 6, Natalie Milán Orbis, expresó su emoción personal ante lo que describió como la restauración largamente esperada.

“Estoy muy feliz, muy contenta de que al fin le haya llegado la justicia al pueblo de Venezuela. Como hija de cubanos, conozco el sufrimiento que implica vivir bajo un gobierno autoritario. A Venezuela le llegó su hora, y esperamos que pronto también le llegue la libertad y la seguridad a los cubanos”.

Milán Orbis calificó la captura del narco dictador Nicolás Maduro como un momento determinante.

“Esto significa que la justicia siempre llega, tarde o temprano”.

Al dirigirse a quienes aún permanecen en la Patria de Bolívar, fue enfática:

“Estamos con ustedes. Estamos luchando por su libertad. Estados Unidos no va a aceptar nada menos que libertad y justicia para todos los seres humanos. Estamos con ustedes cien por ciento, aquí y allá, y seguiremos luchando”.

"Un antes y un después"

El comisionado del Distrito 4, Ralph “Rafael” Rosado, coincidió en que la jornada marca un antes y un después para la región.

“Hoy es un día histórico para la comunidad venezolana en cualquier parte del mundo. El dictador Maduro estuvo en el poder por décadas, dejando a un pueblo sin esperanza. Ojalá que esto signifique un cambio real para quienes están allá y para quienes están aquí. Y como siempre lo decimos, nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses también: ese día ya viene llegando”.

Durante el encuentro, el congresista Carlos Giménez reaccionó al discurso del presidente Donald Trump, destacando la firmeza del mensaje y enviando una advertencia directa a los aliados del régimen chavista.

Así mismo, Giménez fue contundente al referirse al poder cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel y a la gestión colombiana del presidente Gustavo Petro, señalando que el mensaje del mandatario estadounidense es explícito: no habrá tolerancia con gobiernos que respalden o justifiquen dictaduras en el hemisferio.

“El presidente Trump ha sido claro: no hay espacio para ambigüedades ni silencios cómplices. Quienes apoyen a regímenes criminales deben entender que enfrentarán consecuencias”, afirmó.

Al encuentro también asistieron el activista y expreso político Manuel Antúnez, así como reconocidas figuras del activismo democrático en el área, entre ellas Ramón Saúl Sánchez, Armando Ibarra, del movimiento Cuba Decide, Marta Mesa, fundadora de LatinosGOP, y Gustavo Galaborde, presidente del Venezuelan American Republican Club, quienes coincidieron en la importancia del momento histórico y en la necesidad de mantener la presión internacional contra los sistemas dictatoriales de la región.

La concentración en Versailles, en la que participaron numerosos cubanos y venezolanos, muchos portando banderas, pancartas, camisetas con símbolos patrios y entonando consignas y canciones, cerró con un mensaje unificado: solidaridad con quienes buscan un cambio, respaldo a las acciones que buscan restaurar el orden democrático y una advertencia de que el compromiso con la lucha por la libertad en Cuba y Nicaragua sigue siendo parte central de la agenda política del exilio en el sur de la Florida.