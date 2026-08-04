Hermanas de Miami crean Senior Connect, una organización sin fines de lucro que combate el aislamiento de adultos mayores a través de la tecnología

MIAMI- Lo que comenzó como un intento de ayudar a su bisabuela a utilizar FaceTime se convirtió en una misión comunitaria que hoy ayuda a cientos de adultos mayores a mantenerse conectados con sus familias y con el mundo digital.

Las hermanas Samantha Sanabria , estudiante de la Universidad de Florida, y Sophia Sanabria , estudiante de secundaria, son las fundadoras de Senior Connect , una organización sin fines de lucro liderada por estudiantes que tiene como misión reducir el aislamiento social de los adultos mayores mediante la educación tecnológica y la conexión humana.

La idea de crear Senior Connect surgió cuando ambas intentaron enseñarle a su bisabuela cómo utilizar FaceTime. Aunque acostumbraban a hablar con ella todos los días, sus responsabilidades académicas y personales dificultaban visitarla con la frecuencia que deseaban.

Durante ese proceso descubrieron una realidad que iba mucho más allá de su propia familia: muchos adultos mayores desean mantenerse cerca de sus hijos, nietos y seres queridos, pero enfrentan barreras al momento de utilizar herramientas tecnológicas que hoy son esenciales para comunicarse. En lugar de ver esta dificultad como un obstáculo, Samantha y Sophia decidieron convertirla en una oportunidad para ayudar a otros.

A través de Senior Connect, las hermanas visitan regularmente hogares de ancianos y comunidades de adultos mayores en South Florida para enseñarles, paso a paso, cómo utilizar dispositivos electrónicos y herramientas digitales.

Desde realizar videollamadas por FaceTime, enviar mensajes de texto y compartir fotografías hasta aprender funciones básicas de teléfonos inteligentes, Samantha y Sophia brindan una enseñanza personalizada basada en la paciencia, la confianza y la empatía.

Hasta la fecha, Senior Connect ha impactado a más de 500 adultos mayores en más de 15 centros de ancianos en South Florida, ayudándolos no solo a desarrollar habilidades tecnológicas, sino también a crear momentos de alegría, independencia y conexión emocional con sus familias.

"Nuestro objetivo nunca fue solamente enseñarles a usar un teléfono. Queríamos ayudarles a sentirse acompañados, incluidos y más cerca de las personas que aman", expresó Samantha Sanabria. "Nuestro objetivo nunca fue solamente enseñarles a usar un teléfono. Queríamos ayudarles a sentirse acompañados, incluidos y más cerca de las personas que aman", expresó Samantha Sanabria.

Sophia agregó: "Cada vez que vemos a un adulto mayor hacer su primera videollamada con un familiar o sentirse orgulloso de algo nuevo que aprendió, recordamos por qué este proyecto es tan importante."

Aunque la educación tecnológica es el centro de Senior Connect, el impacto del programa va mucho más allá de aprender a utilizar un dispositivo. Cada visita representa una oportunidad para escuchar historias, compartir momentos y crear vínculos que ayudan a combatir uno de los grandes desafíos que enfrentan muchos adultos mayores: la soledad. Para las hermanas, los momentos más significativos suelen ser los más sencillos: ver a un abuelo conectarse con sus nietos, compartir una fotografía familiar o descubrir una nueva manera de comunicarse con sus seres queridos.

Senior Connect representa el impacto que pueden generar los jóvenes cuando identifican una necesidad y toman acción para crear soluciones. Mientras equilibran sus estudios, actividades extracurriculares y responsabilidades personales, Samantha y Sophia continúan trabajando para expandir el alcance de la organización y crear conciencia sobre la importancia de reducir el aislamiento social entre los adultos mayores. Su trabajo refleja una nueva generación de líderes que utiliza la empatía, el servicio comunitario y la innovación para generar cambios positivos.

Lo que comenzó como un gesto de amor hacia su bisabuela se ha convertido en una organización con propósito que continúa ayudando a cientos de adultos mayores a sentirse más conectados en un mundo cada vez más digital. Para conocer más sobre Senior Connect y apoyar su labor, visita @seniorconnectnpo en Instagram.

Sobre Senior Connect

Senior Connect es una organización sin fines de lucro liderada por estudiantes dedicada a reducir el aislamiento de los adultos mayores mediante educación tecnológica accesible. Fundada por las hermanas Samantha Sanabria y Sophia Sanabria, la organización ofrece capacitación personalizada para ayudar a los adultos mayores a utilizar herramientas digitales que fortalecen la comunicación con sus familiares y seres queridos. A través de visitas a hogares de ancianos y comunidades de adultos mayores, Senior Connect promueve independencia y conexiones significativas entre generaciones.