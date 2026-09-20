martes 22  de  septiembre 2026
MÚSICA

Jimmy FM eleva el lujo, el deseo y la energía nocturna en su nuevo sencillo "LV"

El artista dominicano-neoyorquino presenta un explosivo tema de Trap & B latino inspirado en Louis Vuitton, la vida nocturna y una conexión sin límites

Jimmy FM.

Jimmy FM.

Cortesía
Por ANA ALVAREZ

El artista urbano Jimmy FM continúa potenciando su identidad musical con el lanzamiento de “LV”, un provocador sencillo de Trap & B latino que fusiona el lujo, la seducción y la energía de las calles de Nueva York con el inconfundible swagger dominicano.

Jimmy FM es un artista dominicano cuya propuesta fusiona trap, R&B y música urbana latina con una identidad marcada por sus raíces y su experiencia creciendo entre República Dominicana y Nueva York. Con un estilo versátil, letras cargadas de personalidad y una visión artística en constante evolución, se perfila como uno de los talentos emergentes de la música urbana. Su música refleja una combinación de autenticidad, ambición y orgullo cultural que llega a audiencias dentro y fuera de la comunidad latina.

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El título, una referencia directa a Louis Vuitton, funciona como símbolo del estilo de vida extravagante que rodea la canción. Entre luces de neón, compras de diseñador, joyas VVS y noches sin restricciones, Jimmy FM construye una atmósfera intensa donde la atracción, el poder y la confianza ocupan el centro de la historia.

Con una interpretación segura y cargada de actitud, Jimmy describe a una mujer “exótica” que comparte su energía y está dispuesta a acompañarlo en una noche marcada por el deseo y los excesos. La frase “llévate la AMEX, baby, quémala en el mall” resume el espíritu despreocupado del sencillo, mientras Louis Vuitton se convierte en la representación de una relación vivida sin límites.

Musicalmente, “LV” combina una producción oscura y contundente con un coro repetitivo diseñado para conectar en clubes, fiestas y contenido de formato corto. El lenguaje dominicano, las referencias urbanas y la cadencia de Jimmy refuerzan una propuesta que conecta sus raíces caribeñas con su crianza en Nueva York.

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El lanzamiento marca un nuevo paso en la evolución de Jimmy FM, quien continúa desarrollando un sonido propio dentro del panorama urbano latino. Tras sencillos como “787” y “Totito”, el artista amplía su universo creativo con una canción más atrevida, explícita y enfocada en la vida nocturna.

Con “LV”, Jimmy FM reafirma su capacidad para transformar experiencias de la calle, códigos culturales y aspiraciones de lujo en música cargada de personalidad. El resultado es un sencillo directo y provocador que captura la confianza de un artista decidido a ocupar su espacio dentro de la nueva generación urbana.

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