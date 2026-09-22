martes 22  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Revelan que Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para recibir tratamiento contra el cáncer

La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque TMZ indica que "no está claro en qué consistía exactamente"

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

AFP / Robyn Beck

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, según informa TMZ.

El medio, que ha obtenido la información consultando a fuentes cercanas a la cantante, asegura que Parton luchó en privado contra el cáncer durante el último año de su vida y buscó tratamiento en el extranjero.

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La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque TMZ indica que "no está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico".

La compositora de éxitos como Jolene o I will always love you, que falleció el 18 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

Al parecer, la leyenda de la música country creía que el tratamiento al que fue sometida le ayudó a recuperar fuerzas, por lo que consideraba que había sido eficaz.

Leyenda de la música

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos referentes culturales del estado y del país.

Considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.

FUENTE: Con información de EFE

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