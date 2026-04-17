Las camisetas más célebres rumbo al Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. Este evento se trata de la fiesta deportiva más grande e importante no solo por lo que se vive dentro de la cancha, sino por todo lo que la rodea, como uno de elementos más representativo y que más expectativas genera: las camisetas de los equipos.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será histórico al recibir, por primera vez, a 48 selecciones. Este incremento de naciones nos permitirá admirar una mayor variedad de uniformes, muchos de los cuales trascenderán por su diseño e identidad, o bien, por quedar inmortalizados en las grandes figuras y en el equipo que se corone campeón. Todos los partidos en vivo Mundial 2026 se pueden seguir en SportyTrader.

Es por ello que en este artículo vamos a repasar los jerseys más representativos no solo de la próxima edición de la Copa del Mundo, sino de la historia de este torneo, las cuales han dejado una huella en las y los aficionados a este deporte.

¿Por qué las camisetas de fútbol se vuelven icónicas?

Las camisetas de fútbol se han convertido a lo largo de la historia en un elemento de identidad tanto a nivel de clubes como de selección, sobre todo de ésta última cuando se trata de un torneo de gran magnitud como una Copa del Mundo, donde las marcas mezclan símbolos culturales para diseñar piezas que acerquen a la afición con sus respectivos equipos.

Pero no todo está en el diseño, hay un elemento indispensable que convierte a una camiseta en icónica y es el contexto o el momento en el que se utiliza, ya que éstas adquieren un valor especial por lo que representa en un espacio y tiempo en específico como puede ser la obtención de un título o la anotación de un impresionante gol.

Por eso, cuando se habla de camisetas históricas, no se trata solo de estética o diseño, sino de todo lo que ocurrió mientras era portada en la cancha.

Las camisetas históricas que siguen marcando tendencia

A lo largo de la historia, las Copas del Mundo nos han regalado más que fútbol, nos han dejado un legado de moda con camisetas que con sus colores, diseños y formas cautivaron a generaciones enteras.

Brasil 1970

Este listado no lo podemos empezar sin recordar la icónica camiseta amarilla de Brasil en 1970, la cual se convirtió en una de las más reconocidas en la historia del deporte. En aquel torneo disputado en México, Pelé fungió como figura central y la verdeamarela conquistó su tercer título mundial, consolidando una identidad basada en el juego ofensivo. Desde entonces, ese diseño se convirtió en un símbolo global del fútbol.

Argentina 1986

Si en 1970 Pelé y Brasil dejaron huella con su icónica camiseta, en 1986, Mundial que también se jugó en México, fue el turno para que Diego Armando Maradona y Argentina hicieron lo propio con la playera albiceleste que fue testigo de momentos que definieron la historia de la Copa del Mundo, como los goles ante Inglaterra conocidos como la 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo', lo que dio un plus al valor de esta camiseta más allá de su clásico diseño.

Alemania 1990

Sin duda uno de los uniformes que revolucionaron en los Mundiales fue el diseño de Alemania en 1990, cuando la marca Adidas introdujo un estilo geométrico que rompió con lo tradicional. A este innovador estilo se sumó el título para la escuadra alemana, por lo que este uniforme se convirtió en referencia estética y ha sido retomado en distintas versiones en la actualidad.

México 1998

La selección mexicana no ha podido trascender en un Mundial deportivamente hablando, sin embargo, en donde sí ha marcado diferencia ha sido en los diseños de sus camisetas, como la que utilizaron en la edición de 1998 con un diseño del calendario azteca que se volvió icónica y que inspiró al uniforme presentado por el equipo Tricolor para el Mundial 2026.

Las playeras más destacadas del Mundial 2026

Con el Mundial 2026 ya en el horizonte, la mayoría de las selecciones han presentado los uniformes que utilizarán en la justa, con lo cual ya podemos echar un vistazo en las más destacadas, no sin antes destacar que las marcas líderes en la industria deportiva no solo se enfocan en la estética, sino en ofrecer un producto con tecnologías avanzadas en cuanto a ventilación, transpiración y comodidad.

Para esta edición destacan sin duda las camisetas de las selecciones sede del evento: México, Estados Unidos y Canadá. Cada una rinde un homenaje a la historia de cada país así como a sus tradiciones y colores representativos.

México : En esta ocasión, el Tricolor trajo de vuelta la icónica camiseta del Mundial de 1998 con el calendario azteca en busca de reflejar la identidad e historia del país. En esta ocasión el cuello es en V con el verde como color principal y detalles en rojo y blanco.

: En esta ocasión, el Tricolor trajo de vuelta la icónica camiseta del Mundial de 1998 con el calendario azteca en busca de reflejar la identidad e historia del país. En esta ocasión el cuello es en V con el verde como color principal y detalles en rojo y blanco. Estados Unidos : El país estadounidense tiene como jersey principal un diseño inspirado en su bandera con rayas rojas sobre un fondo blanco y detalles en azul, haciendo honor al famoso sobrenombre con el que el mundo entero conoce a este representativo: el equipo de las barras y las estrellas.

: El país estadounidense tiene como jersey principal un diseño inspirado en su bandera con rayas rojas sobre un fondo blanco y detalles en azul, haciendo honor al famoso sobrenombre con el que el mundo entero conoce a este representativo: el equipo de las barras y las estrellas. Canadá: Por su parte, la selección canadiense presentó una colección inspirada en la identidad nacional del país y en la simbólica hoja de arce, uno de los emblemas más representativos de la nación.

Otras camisetas del Mundial 2026 que han robado reflectores son las de selecciones como la de Japón que desde hace varios años reflejan un concepto futurista como pocos.

La segunda equipación de Curazo, selección que debutará en una Copa del Mundo también se ha convertido en todo un ícono por su diseño que refleja las fachadas de su capital, Willemstad con una base en color amarillo pastel y rayas en rosa, turquesa y naranja.

Finalmente no podemos dejar fuera las camisetas de los equipos que son contendientes al título y que en sus diseños reflejan sobriedad y elegancia como muestra de jerarquía como la de Argentina, España, Alemania y la propia Portugal.

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