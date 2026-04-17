viernes 17  de  abril 2026
Fútbol

Antoine Griezmann busca despedirse del Atlético con la Copa del Rey

Antoine Griezmann quiere cerrar su etapa en el Atlético ganando la Copa del Rey ante la Real Sociedad en una final cargada de emoción en Sevilla

El atacante francés Antoine Griezmann celebra con sus compañeros luego de que el Atlético de Madrid consiguiera la clasificación a las semifinales de la Champions League, el 14 de abril de 2026.

El atacante francés Antoine Griezmann celebra con sus compañeros luego de que el Atlético de Madrid consiguiera la clasificación a las semifinales de la Champions League, el 14 de abril de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero francés Antoine Griezmann afronta uno de los momentos más emotivos de su carrera: levantar la Copa del Rey con el Atlético de Madrid antes de su salida rumbo a la MLS, en una final cargada de simbolismo ante la Real Sociedad, el club donde se formó.

El atacante, de 35 años, ya anunció que dejará el equipo al final de la temporada para unirse al Orlando City, y quiere cerrar su etapa como rojiblanco con un título.

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“Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo”, aseguró el francés, decidido a despedirse a lo grande.

Una final especial en La Cartuja

El partido se disputará en el Estadio de La Cartuja, donde Griezmann buscará sumar un nuevo trofeo a su palmarés y darle al Atlético su undécima Copa del Rey.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega reforzado tras alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League, mientras que el francés ha recuperado protagonismo en el equipo en los últimos meses.

“El partido será igualado”, advirtió la Real Sociedad, que aspira a conquistar su cuarta Copa del Rey.

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El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

Última oportunidad de título para Antoine Griezmann

Máximo goleador histórico del Atlético, Griezmann tiene la oportunidad de cerrar su ciclo con su primer gran título reciente con el club desde la UEFA Europa League 2018.

Del otro lado, la Real Sociedad llega en buen momento tras la llegada del técnico Pellegrino Matarazzo y sueña con repetir el éxito de 2020.

La final no solo define un campeón, sino también el posible broche de oro para una de las etapas más importantes en la carrera del delantero francés.

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