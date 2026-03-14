LLC o S-Corporation: la decisión fiscal que puede cambiar el rumbo de tu negocio en Miami

MIAMI - Cada año, cuando llega la temporada de impuestos en Estados Unidos, miles de emprendedores se hacen la misma pregunta: ¿elegí correctamente la estructura de mi negocio? Y que lo que para muchos parece un simple trámite administrativo, puede convertirse en una decisión estratégica que impacta la protección legal del negocio, la carga fiscal y el crecimiento a largo plazo.

Es por eso que en medio del auge del emprendimiento impulsado por freelancers (trabajadores a cuenta propia), consultores, creadores digitales y pequeños negocios locales, entender la diferencia entre una LLC y una S-Corporation se ha convertido en una de las consultas más frecuentes durante la temporada de taxes.

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Para aclarar las dudas más comunes, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Aixa Avilés, estratega fiscal y propietaria de Equinox Solutions, quien explica por qué muchos contadores recomiendan comenzar con una estructura simple antes de pensar en estrategias fiscales más complejas.

El punto de partida de muchos negocios: la LLC

Según Avilés, la recomendación más común para quienes inician un emprendimiento es comenzar con una LLC (Limited Liability Company o Compañía de Responsabilidad Limitada), principalmente por su simplicidad y protección legal.

“Muchos contadores recomiendan empezar con una LLC porque es una forma sencilla de protegerte mientras haces crecer tu negocio”, explica Avilés. “Muchos contadores recomiendan empezar con una LLC porque es una forma sencilla de protegerte mientras haces crecer tu negocio”, explica Avilés.

La experta señala que esta estructura separa las finanzas personales de las del negocio, lo que significa que, si la empresa enfrenta deudas o problemas legales, los bienes personales del emprendedor -como su casa o sus ahorros- quedan mejor protegidos.

Además, destaca otro elemento clave: la flexibilidad.

“Como emprendedor, puedes empezar con algo simple mientras el negocio crece y, más adelante, cambiar la estrategia fiscal si empiezas a ganar más dinero. Lo más importante es mantener las cosas simples y protegerte legalmente. Una LLC te permite hacer eso sin demasiada complejidad administrativa”, recomendó.

El error que muchos emprendedores cometen

Durante la temporada de impuestos, Avilés detecta un patrón que se repite con frecuencia entre nuevos empresarios: elegir la estructura empresarial solo pensando en pagar menos impuestos.

“Uno de los errores más comunes es elegir una estructura pensando únicamente en el ahorro fiscal, sin analizar si realmente tiene sentido para el nivel actual del negocio”, explica.

Muchos emprendedores escuchan que una S-Corporation puede reducir impuestos y quieren adoptarla desde el primer día. Sin embargo, si el negocio todavía es pequeño, esa decisión puede terminar siendo más costosa y compleja de lo necesario.

Por lo antes de decidir, la especialista recomienda analizar tres factores clave como “cuánto dinero se espera generar, qué tan rápido se planea crecer, y qué nivel de complejidad administrativa se está dispuesto a manejar”, dijo.

“Uno de los conceptos que más confusión genera entre emprendedores es pensar que una LLC y una S-Corporation son lo mismo, pero no son equivalentes. Una LLC es la estructura legal del negocio, mientras que una S-Corporation es una forma de tratamiento fiscal. En términos simples, en la LLC tradicional las ganancias del negocio pasan directamente a la declaración personal del dueño; y en S-Corporation parte del ingreso se paga como salario y otra parte como distribución. Esta diferencia puede tener un impacto en ciertos impuestos, y en algunos casos permitir un ahorro fiscal que puede alcanzar hasta un 30%, dependiendo del nivel de ingresos. Pero esa ventaja viene acompañada de más responsabilidades administrativas”, explicó.

Más beneficios… pero también más obligaciones

Mientras una LLC suele ser relativamente sencilla de manejar, una S-Corporation exige mayor organización financiera, como pagar un salario formal al dueño, manejar nómina, presentar reportes adicionales al IRS, y mantener una contabilidad más detallada

“Si vas a usar una S-Corp, es recomendable trabajar con un contador y tener buena organización financiera para evitar errores o problemas con el IRS”, advierte Avilés.

Para finalizar, ¿qué negocios se benefician más de cada estructura? – le preguntamos.

“No todas las empresas necesitan la misma estructura, y la decisión depende en gran medida del nivel de ingresos y estabilidad del negocio. Las LLC suelen ser ideales para freelancers, consultores, pequeños negocios locales, y emprendedores que están probando una idea de negocio. Por otra parte, las S-Corporations pueden beneficiar más a negocios con ingresos más estables o elevados como agencias de servicios, consultores con ingresos constantes, o profesionales independientes con ganancias consolidadas”.

El consejo de Avilés para quienes empiezan es directo: “Primero construye el negocio y genera ingresos. Luego puedes evaluar si una S-Corporation puede ayudarte a optimizar tus impuestos. La estructura de un negocio no tiene que ser permanente”, concluyó.

Su recomendación final para emprendedores es revisar la estrategia fiscal periódicamente con un asesor, especialmente cuando el negocio empieza a crecer.

Porque en el mundo del emprendimiento, la estructura correcta no solo protege tu negocio: también puede definir cuánto dinero realmente te queda al final del año.

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