Luis Posada busca una creativa manera de evitar la "fuga de capital" y redefinir el crecimiento empresarial en EEUU

En la economía digital, el crecimiento ya no se pierde por falta de demanda, sino por algo tan simple, aparentemente, como la falta de respuesta. Cada segundo de silencio empresarial puede traducirse en ingresos que se pierden. Se trata de un punto ciego en el que la inversión en marketing no se convierte en ventas. Y es ahí donde el experto en sistemas comerciales con inteligencia artificial, Luis Posada , identifica una fuga silenciosa de capital que cambia las reglas de la competitividad en Estados Unidos.

Luis Posada, fundador y CEO de Estratego , es un arquitecto de sistemas comerciales con inteligencia artificial que ha puesto el foco en una de las fallas más costosas y menos visibles del ecosistema empresarial en Estados Unidos: la incapacidad de responder a tiempo a los clientes potenciales.

El PIB de la economía latina en Estados Unidos alcanzó aproximadamente $4,0–4,1 trillones en 2023, lo que la convertiría en la quinta economía más grande del mundo si fuera independiente, y además ha crecido a un ritmo más del doble que el resto de la economía estadounidense, según el U.S. Latino GDP Report del Latino Donor Collaborative, elaborado en conjunto con investigadores de UCLA Center for the Study of Latino Health and Culture y California Lutheran University Center for Economic Research & Forecasting.

No obstante, Posada advierte un problema estructural que amenaza ese avance: la pérdida sistemática de oportunidades comerciales por falta de inmediatez.

“El problema no es de falta de interés del mercado, sino de velocidad. Las empresas B2B en Estados Unidos invirtieron más de $18 mil millones de dólares en publicidad digital durante 2024. Sin embargo, se estima que casi $12 mil millones de esa inversión se desperdiciaron, debido a que el 63,5% de las empresas nunca respondió a los clientes atraídos por esos anuncios”, afirmó.

Este diagnóstico no es teórico. Se basa en datos recientes que indican que aproximadamente el 63,5% de las empresas B2B no responden a los leads que generan, según un análisis de RevenueHero, lo que implica una pérdida directa de clientes por falta de respuesta oportuna. Para Posada, esto constituye una verdadera “fuga de capital comercial”, un drenaje constante de ingresos que ocurre en silencio en las operaciones diarias.

Según su análisis, esta fuga se produce en cuatro puntos críticos:

El primero es el silencio total, donde más del 60% de las solicitudes no reciben respuesta alguna. El segundo es la respuesta tardía, con tiempos promedio de más de un día, suficiente para que el cliente opte por la competencia. El tercero es la falta de automatización en la agenda, ya que solo el 9% de las empresas permite programar citas de manera inmediata. Y el cuarto es el fenómeno de las inasistencias, que erosiona la eficiencia comercial semana tras semana.

Vayamos a Florida, donde el impacto de esta problemática es especialmente relevante. En el estado, la actividad empresarial hispana no solo es abundante, sino que domina en ciertas regiones.

“La relevancia de esta solución es máxima en Florida, donde los empresarios hispanos son el motor económico indiscutible. Según la Oficina de Abogacía de la SBA, el 36,9% de todos los negocios en Florida son de propiedad hispana, sumando casi 1,2 millones de empresas. En el sur del estado, la cifra es aún más impactante: en el área metropolitana de Miami (Miami-Dade, Broward y Palm Beach), los hispanos son dueños del 52,6% de toda la actividad empresarial”, planteó Posada.

Con un PIB latino estatal de $396 mil millones, Florida representa tanto una oportunidad extraordinaria como un punto crítico de vulnerabilidad ante la falta de digitalización comercial.

Frente a este escenario, Posada no se limita al diagnóstico. Desde Estratego, ha impulsado el desarrollo de una solución tecnológica basada en inteligencia artificial encapsulada, diseñada específicamente para eliminar fricciones en la interacción comercial.

“A diferencia de los chatbots genéricos, que a menudo inventan información o frustran al usuario, la IA encapsulada de Estratego opera bajo un principio de control absoluto y ‘cero alucinaciones’”, señaló Posada. “A diferencia de los chatbots genéricos, que a menudo inventan información o frustran al usuario, la IA encapsulada de Estratego opera bajo un principio de control absoluto y ‘cero alucinaciones’”, señaló Posada.

La tecnología, llamada E.C.E.™ (Encapsulated Context Engine), busca solucionar el problema desde su base, garantizando respuestas inmediatas, precisas y orientadas a la conversión, todo esto sin depender de una intervención humana constante.

Detrás de esta innovación hay un universo aún más amplio. Firmas como McKinsey & Company estiman que cerrar la brecha de productividad en los negocios hispanos podría añadir $1,2 trillones a la economía estadounidense y generar hasta 6 millones de empleos. Sin embargo, la adopción tecnológica sigue siendo limitada: la Reserva Federal indica que el 82% de las empresas en EEUU aún no utiliza inteligencia artificial en sus operaciones reales.

De ahí que para Posada esta brecha represente no solo un desafío, sino una ventana que requiere pensar de manera estratégica, pues el mercado no deja de expandirse, y la velocidad de respuesta se está convirtiendo en un factor decisivo de competitividad. La cuestión para las empresas es que mientras más demoran en adaptarse, más capital siguen perdiendo. De ahí la importancia de actuar.

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