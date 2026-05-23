Madres que inspiran desde la belleza: Monika Morales revela las tendencias de manicure para el verano 2026

MIAMI - El Mes de las Madres aún no termina, y la manicure continúa siendo para muchas mujeres una expresión de fuerza, feminidad y personalidad. Es por eso que este verano 2026, ciudades como Miami prometen elevar esa tendencia a otro nivel con uñas de efecto espejo, acabados “glazed”, tonos mantequilla, diseños jelly translúcidos y atrevidas texturas 3D que celebran el brillo, la autenticidad y el estilo de una mujer moderna que nunca deja de reinventarse.

“Las madres aprendimos a celebrarnos todo lo año, y esta temporada de verano no es la excepción, por eso veremos tendencias como “chrome aura nails”, uñas con efecto cromado y destellos futuristas; las “soap nails”, inspiradas en un acabado limpio y natural; y los tonos butter yellow, un amarillo mantequilla suave que ya comienza a dominar Instagram y TikTok. También regresan con fuerza las uñas con efecto “jelly”, de apariencia translúcida y brillante, además de los diseños inspirados en frutas tropicales, playas y texturas marinas, que son mis favoritos”, dijo Monika Morales , la propietaria de Gaby Nails & Beauty Salón, ubicado en Hialeah Gardens.

“Las manicuristas, cada vez recibimos a más clientas, mujeres y madres, que quieren uñas que reflejen personalidad, seguridad y autenticidad. Y esa es solo una de las razones por las que este verano veremos más brillo, acabados glossy, tonos inspirados en el mar, y diseños que mezclan elegancia con diversión”, aseguró Morales, quien destaca por ser manicurista, empresaria, y una de las voces emergentes más influyentes dentro del manicure en Miami.

“Para mí como experta, la mejor tendencia es verse fresca, femenina y moderna, sin sentir que las uñas limitan tu estilo de vida”, añadió. “Para mí como experta, la mejor tendencia es verse fresca, femenina y moderna, sin sentir que las uñas limitan tu estilo de vida”, añadió.

Sobre la manicurista y madre

Monika Morales se dio a conocer en Miami en espacios de Telemundo como La Mesa Caliente y Cuéntale a Marilys, presentado por Marilys Llanos, por mostrarse como una de las emprendedoras más vulnerables y reales, lo que le permitió generar empatía y conexión con el público, sus clientas, y con todas las madres que puedan estar transitando su mismo camino de resiliencia.

Su hijo Gabriel Abreu, fue diagnosticado de sordera bilateral severa a los seis meses de edad. Noticia que ella recibió como madre primeriza a los 17 años en su natal Martí, municipio ubicado en la provincia de Matanzas.

c Monika Morales. Cortesía

“Mi hijo padece displasia de Mondini, eso quiere decir que su cóclea o caracol del oído está incompleto, y esta deformidad en la forma del órgano causa su pérdida auditiva total. Cuando Gabriel fue diagnosticado en Cuba no había muchos casos como el suyo, sin embargo, luego de tres años de espera logré que lo operaran”, recordó Monika Morales, que en medio de esa lucha debió mudarse con sus hijos [Gabriel y Gabriela] de Matanzas a La Habana, para poder acceder a programas de rehabilitación, y, posteriormente, realizó la travesía a Estados Unidos logrando entrar al país a través de la frontera sur en el año 2016.

“Lo que vivimos las madres en países como Cuba no se puede explicar; por eso, mi mensaje este mes es que celebremos y que no perdamos la fe, la disciplina y la resiliencia, porque a través de esos valores siempre saldremos adelante”, dijo.

“Ser mamá mientras desarrollas un emprendimiento exige sacrificios enormes, pero también te da una fuerza distinta. Nosotras trabajamos por y para nuestros hijos, y eso sin duda nos da un combustible distinto, el más fuerte de todos”, finalizó Morales.

Las tendencias de manicure para este verano de 2026 también reflejan un cambio cultural importante: las uñas dejaron de ser un lujo ocasional para convertirse en parte de la identidad visual cotidiana. Desde ejecutivas hasta creadoras de contenido, cada vez más mujeres entienden la manicure como una extensión de su marca personal.

Si quieres saber más de ella, síguela en su cuenta de Instagram @gabynails_beautysalon.