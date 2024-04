A las puertas de fecha tope, diáspora venezolana imposibilitada de inscribirse para votar

MIAMI — “Queremos votar, queremos votar” , es el reclamo de la diáspora venezolana , cuando faltan solo dos días hábiles para que cierre el proceso de inscripción y de actualización de datos en el Registro Electoral (RE), al cual no han podido acceder por las trabas colocadas por el régimen de Nicolás Maduro.

El proceso, pautado del 18 de marzo al 16 de abril, inició con retrasos en las distintas embajadas y consulados de Venezuela en el mundo, las dificultades para inscribirse ante los requisitos exigidos por el poder electoral y la denuncia de una “operación morrocoy”, que ralentiza el proceso.

“El régimen de Nicolás Maduro está imponiendo todo tipo de obstáculos para impedir que los venezolanos en el exterior participemos en las elecciones presidenciales, así como en Venezuela también se bloquea la candidatura presidencial unitaria de la oposición”, denunció Charbel Najm, vicepresidente de la ONG Alianza por Venezuela, mediante un comunicado de prensa.

Trabas del régimen a la diáspora

En algunas embajadas la apertura del RE inició hasta con 15 días de retraso, impidiendo que en ese lapso millones de venezolanos que quieren ejercer su derecho al voto desde el exterior pudieran inscribirse o actualizar su datos.

Con una diáspora de más de siete millones, según datos de la Organización Internacional de Migración (OIM), el número de venezolanos, en su mayoría opositores, que se quedarían por fuera del registro electoral es bastante significativo.

Según datos de la ONG experta en materia electoral, Súmate, más de cuatro millones de venezolanos en el extranjero necesitan actualizar sus datos de residencia y centro de votación en el extranjero y más de 1.2 millones requieren inscribirse para poder votar en las próximas elecciones.

En Argentina, por ejemplo, el proceso inició el 3 de abril, con un horario limitado, que dificulta la inscripción de ciudadanos. “Los funcionarios han estado aplicando una “operación morrocoy ” para ralentizar el proceso, atendiendo apenas un promedio de cuatro personas por hora, y a las 4:00 pm cierran las puertas de la embajada, aunque aún siguen ciudadanos en fila esperando para ser atendidos”, indicó Najm.

Extensión del registro electoral

Este viernes 12 de abril funcionarios de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires indicaron que solo atenderían a 40 personas en la jornada, pese a las cientos de personas se encontraban a las puertas de la embajada, esperando para intentar registrarse ante el CNE.

Los venezolanos en Argentina, quienes iniciaron una protesta al grito de “Queremos votar”, consignaron ante la sede diplomática de su país una carta exigiendo la extensión del registro electoral por al menos una semana. Esto, como una medida de “compensación” antes los retrasos y demoras que ha sufrido el proceso, para garantizar el derecho al voto de cientos de venezolanos que pudieran quedarse fuera del padrón electoral.

“Estas demoras injustificadas han impedido que cientos de venezolanos puedan ejercer su derecho a inscribirse”, señaló el activista, quien instó a la comunidad internacional acompañar a los venezolanos en sus exigencias por elecciones libres, justas y democráticas.

"¡Queremos votar!"

Venezolanos protestan frente a la Embajada de Venezuela en Argentina por la operación morrocoy para la inscripción en el Registro Electoral. #12Abril pic.twitter.com/hzcSeg8dML



— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 12, 2024

Violación a la ley electoral

Los venezolanos en el extranjero han sido víctimas de las maniobras chavistas, que intentan impedir la participación de los ciudadanos que huyeron de la crisis sin precedentes que crearon en el país petrolero.

En Uruguay, la diplomática venezolana Elisa Trotta denunció que el registro solo se está llevando a cabo de 9:00 am a 1:00 pm hora local, con la exigencia de un requisito adicional: una residencia con al menos un año de vigencia y tres años antes de que se venza, algo que solo pueden cumplir quienes hayan recibido la ciudadanía uruguaya.

“Nuevamente vemos cómo están violando nuestros derechos ciudadanos, políticos y civiles. Se sigue violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y vemos cómo están haciendo absolutamente todo lo posible para que sean muy pocos los venezolanos que se registren”, denunció en su cuenta de X.

En Colombia, al igual que en Uruguay exigen un documento de residencia emitido por el país de acogida, bien sea visa de residente, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, con vigencia de al menos tres años y que se haya expedido mínimo con un año de antelación.

Esto, sumado a la cédula de identidad vigente o vencida y el pasaporte venezolano vigente o en trámite, dificulta que la comunidad venezolana pueda registrarse en el CNE.

“Por qué me van a pedir a mí una visa colombiana, me van a pedir cédula de colombiano para ejercer el derecho de Venezuela. ¿Para qué? Si para ejercer el derecho de Venezuela... Lo máximo que me tienen que pedir es mi cédula, ni siquiera el pasaporte”, expresó Arcángel Pérez en declaraciones ofrecidas a la Voz de América.

Colas kilométricas

En Chile, cientos de venezolanos siguen intentando inscribirse en el registro electoral. Desde el lunes han acudido a la sede diplomática venezolana en Santiago, donde han hecho colas kilométricas y llevan a cabo una lista para ser atendidos y asegurar su participación en las elecciones presidenciales.

“Abran la puerta, den la cara. Gente perdiendo días de trabajo y no los atienden, irresponsables”, denunciaron los ciudadanos, que clamaban por su derecho a votar.

Este es un escenario que se repite en Ecuador, España, Suiza, Países Bajos, Noruega, entre otras naciones del mundo, donde hoy hacen vida millones de venezolanos que huyeron del chavismo.

“Saboteo masivo para que la diáspora venezolana no se inscriba en el registro electoral… Preparan su fiesta particular”, alertó Miguel Henrique Otero, presidente del diario venezolano El Nacional, exiliado en Madrid.

El fin de semana pasado cientos de venezolanos alzaron su voz exigiendo elecciones libres, democráticas y transparentes, y en rechazo a la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y de la imposibilidad de inscribir a su abanderada, la doctora Corina Yoris

Así está el ambiente hoy en la Embajada de Venezuela en Chile. Decenas de venezolanos reclaman y exigen poder realizar los trámites correspondientes en el registro electoral y así poder participar en las elecciones presidenciales. #11Abril pic.twitter.com/F2iSP565R1 — Gustavo Alonso González Sulbaran. (@gustavoalonsoj) April 11, 2024

FUENTE: Con información de redes sociales / comunicado de prensa / Voz de América