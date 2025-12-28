Al menos un muerto y dos desaparecidos por las inundaciones tras lluvias en el sur de España

Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares, a 11 de octubre de 2025, en Los Alcázares, Murcia (España).

MADRID — Al menos una persona murió y dos están desaparecidas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en el sur de España , informaron este domingo los servicios de rescate.

España es uno de los países europeos más afectados por el cambio de clima, con episodios de olas de calor más prolongadas en verano y lluvias torrenciales provocadas por las malas decisiones de las autoridades españolas.

El país sigue profundamente marcado por las grandes inundaciones de octubre de 2024, que causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia, en el este.

"Hallado el cuerpo sin vida de una persona en la zona en la que se busca a los desaparecidos en Alhaurín el Grande", en Málaga, indicó la Agencia de Emergencias de Andalucía en la red social X y añadió que sus equipos siguen trabajando en el lugar.

Otra persona sigue desaparecida en la zona y los socorristas buscan a una tercera en Granada, también en Andalucía.

Varios videos publicados en las redes sociales muestran calles inundadas por las fuertes lluvias caídas durante la noche en varias localidades del sur de España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/101tvMalaga/status/2005225094126121217&partner=&hide_thread=false El temporal de lluvias que afecta a Andalucía desde la jornada del sábado ha provocado ya 339 incidencias, la gran mayoría concentradas en la provincia de Málaga, que ha acumulado 304 avisos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia… pic.twitter.com/Mn6uelVTqt — 101TV Málaga (@101tvMalaga) December 28, 2025

Alerta máxima en Valencia

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la población ejercer la "máxima precaución" ante las fuertes lluvias que afectan varios puntos del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebajó a última hora de la mañana el nivel de alerta en Andalucía de rojo a naranja, pero advirtió que la región de Valencia está bajo alerta máxima.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes continuarán el lunes en Valencia y que el nivel es de "extraordinario peligro" por la cantidad de precipitaciones acumuladas en 12 horas.

La región de Murcia, al sur de la de Valencia, también se vio afectada por las fuertes lluvias del domingo.

Extremar precauciones

La Guardia Civil alertó de "episodios de lluvias intensas" y pidió extremar las precauciones y no intentar cruzar cauces, ya que "el caudal puede aumentar de forma repentina y violenta".

Las catastróficas inundaciones que afectaron principalmente a Valencia en octubre de 2024 provocaron la ira de las víctimas, que criticaron la gestión de la alerta y los servicios de emergencia del Gobierno central de izquierda y las autoridades regionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanMa_Moreno/status/2005053041972822222&partner=&hide_thread=false Por favor, que nadie baje la guardia esta noche en Málaga. Está cayendo mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín...



Mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza.



Evitemos riesgos innecesarios. pic.twitter.com/AnEJAEIMN0 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 27, 2025

FUENTE: Con información de AFP