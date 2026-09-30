Benjamin Netanyahu señala a uno de los piloto de intentar estrellar avión con 174 pasajeros

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

TEL AVIV.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber intentado "estrellar el avión" y matar a los pasajeros, en su mayoría israelíes, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

En un comunicado, la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos pidió "a todas las partes abstenerse de hacer especulaciones prematuras", debido a que por el momento "se desconocen las razones" de lo ocurrido.

EMERGENCIA Un avión con destino Tel Aviv aterriza en Arabia Saudita por incidente

Algunos pasajeros describieron un violento altercado dentro de la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que varios viajeros lograran reducir a uno de los pilotos.

Los 174 pasajeros, incluidos 166 israelíes, resultaron ilesos, según Flydubai, y pudieron regresar a Israel durante la tarde.

Netanyahu recibe a los pasajeros

Netanyahu calificó de "héroes" a los pasajeros que intervinieron durante el incidente y afirmó que su actuación permitió "salvar numerosas vidas" y evitar una catástrofe.

Más tarde, el primer ministro acudió al aeropuerto para recibirlos. En un video difundido por su oficina aparece abrazando a un hombre identificado como uno de los pasajeros que logró ingresar a la cabina del avión.

El hombre se disculpó por saludar al primer ministro mientras llevaba una camiseta manchada de sangre que, según explicó, pertenecía al copiloto que había sido reducido.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse algunos detalles sobre el piloto herido, identificado por Netanyahu como Smit Machchhar, de nacionalidad india.

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El primer ministro destacó en X su "extraordinaria valentía" y afirmó que, pese a haber sido apuñalado y sufrir heridas graves, el piloto "se defendió" y evitó así "una catástrofe aérea".

Netanyahu también afirmó estar "en contacto constante con las autoridades" sauditas, que interrogan al sospechoso, y señaló que ordenó a los servicios de seguridad israelíes prepararse ante "cualquier posible amenaza adicional".

El canciller israelí, Gideon Saar, informó que conversó con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed Al Nahyan. Según Saar, ambos expresaron su "voluntad mutua de fortalecer las relaciones entre los países en todos los niveles y de colaborar contra los elementos extremistas que buscan atentar contra la seguridad y socavar la estabilidad en la región".

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Israel habla de un posible ataque terrorista

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el episodio como un "intento de ataque terrorista yihadista", aunque no explicó en qué elementos sustentaba esa afirmación.

Ni Flydubai ni las autoridades de Arabia Saudita habían confirmado esa hipótesis.

"Estábamos a punto de estrellarnos" y eso se evitó "sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron", afirmó la pasajera Miryam Shira Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk, en el suroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó el avión.

"También había un médico que hizo primeros auxilios y gente que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor miedo era estrellarnos, que es exactamente lo que intentaba hacer", agregó.

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Según Ohayon, otros dos pilotos que viajaban como pasajeros tomaron el control del avión durante el aterrizaje.

En un video difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero aparece con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y anuncia que el avión se dispone a aterrizar en Arabia Saudita, país que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

"Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar", dice el hombre en hebreo.

"Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto", añade.

El avión perdió altitud rápidamente

Otros pasajeros describieron momentos de pánico durante el vuelo.

"Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", relató una pasajera en un mensaje escrito transmitido por la televisión israelí.

El avión "comenzó a bajar a toda velocidad. Era aterrador", contó otra pasajera a la misma cadena. "Creímos que no saldríamos vivos".

Según los datos del sitio Flightradar, el avión perdió bruscamente altitud durante el vuelo: pasó de unos 34.000 pies a las 05H21 GMT a menos de 17.000 pies un minuto después.

El pasajero Almog Italie describió el descenso como una experiencia similar a una "montaña rusa". "Fue como si tuviéramos una gran turbulencia, pero no había turbulencias", relató.

La señal de socorro fue activada y el Ejército israelí hizo despegar aviones de combate ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro aéreo. La hipótesis fue posteriormente descartada, según las cadenas de televisión israelíes 12 y KAN.

La investigación sobre lo ocurrido continúa, mientras las autoridades sauditas mantienen bajo interrogatorio al piloto señalado y la aerolínea insiste en que todavía se desconocen las causas del incidente.

La aerolínea emiratí Flydubai suspende vuelos desde y hacia Israel

La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos Flydubai anunció la suspensión de sus vuelos con destino y origen en Israel hasta que se pueda investigar un incidente ocurrido.

"A raíz del incidente ocurrido en el vuelo FZ 1073 el 30 de septiembre, y en coordinación con las autoridades competentes, se suspenderán los vuelos de Flydubai con destino y origen en Israel mientras continúe la investigación", informó un portavoz de la compañía en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press/Redes Sociales