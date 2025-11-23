domingo 23  de  noviembre 2025
SEGURIDAD

Buques de la OTAN vigilan a dos navíos de guerra rusos en el Canal de la Mancha

El HMS Severn británico interceptó a los buques de guerra rusos cuando se encontraban en el estrecho de Dover

El buque ruso Moskva, en una imagen de febrero en Crimea.

El buque ruso Moskva, en una imagen de febrero en Crimea.

AFP
Por Sofía Nederr

LONDRES — El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó este domingo 23 de noviembre que uno de sus buques de patrulla de alta mar, el HMS Severn, se desplazó hasta el lugar del canal de la Mancha en el que fueron detectados dos buques de la Armada rusa, la corveta RFN Stoiki y el buque de transporte de combustible Yelnia.

El canal de la Mancha cuenta con un estrecho paso de aguas internacionales fuera de la jurisdicción francesa y británica, también a través del estrecho de Dover, que permite el paso conforme a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Lee además
El buque ruso Moskva, en una imagen de febrero en Crimea.
AMENAZA

Reino Unido denuncia que buque espía ruso apuntó con láseres a aviones británicos tras incursión en sus aguas
siete de cada 10 venezolanos apoya despliegue de buques eeuu en el caribe
ENCUESTA

Siete de cada 10 venezolanos apoya despliegue de buques EEUU en el Caribe

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de la Defensa, difundido por la cadena BBC, el HMS Severn interceptó a los buques de guerra rusos anoche cuando estaban en el estrecho de Dover.

Tras un seguimiento, el HMS Severn cedió la tarea de vigilancia a un país aliado de la OTAN cerca de las costas de Bretaña. El buque "siguió observando desde la distancia y se mantuvo listo para responder a cualquier actividad inesperada", destacó el Ministerio de Defensa británico.

Reino Unido preparado

La semana pasada trascendió que un buque espía ruso, el Yantar, fue avistado cerca de las costas de Escocia y que utilizó un láser para impedir el seguimiento de aviones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). El ministro de Defensa británico, John Healey, denunció entonces que la presencia del Yantar era "peligrosa".

"Los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Estamos preparados", señaló Healey.

Tampoco es la primera vez que el buque Stoiki se aproxima a las costas británicas. El pasado mayo, la Armada británica envió a dos buques y un escuadrón aéreo para hacerle un seguimiento en aguas del canal de la Mancha hasta reunirse con el dos buques mercantes, el Sparta IV y el General Skobelev, a los que escoltó hasta el mar Báltico seguidos del HMS Hurworth británico.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
CRISIS

Honduras vota con la democracia en cuerda floja y bajo la presión del narcotráfico

Te puede interesar

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

Por Daniel Castropé
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorgue Rodríguez.
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que apuntó a un apartamento en un edificio residencial en el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 23 de noviembre de 2025.
Conflicto

Israel confirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en un "ataque de precisión" en Beirut

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
CRIMEN ORGANIZADO

México bajo la sombra de Sheinbaum y la herencia criminal de AMLO