Buques de la OTAN vigilan a dos navíos de guerra rusos en el Canal de la Mancha

LONDRES — El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó este domingo 23 de noviembre que uno de sus buques de patrulla de alta mar, el HMS Severn, se desplazó hasta el lugar del canal de la Mancha en el que fueron detectados dos buques de la Armada rusa, la corveta RFN Stoiki y el buque de transporte de combustible Yelnia.

El canal de la Mancha cuenta con un estrecho paso de aguas internacionales fuera de la jurisdicción francesa y británica, también a través del estrecho de Dover, que permite el paso conforme a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de la Defensa, difundido por la cadena BBC, el HMS Severn interceptó a los buques de guerra rusos anoche cuando estaban en el estrecho de Dover.

Tras un seguimiento, el HMS Severn cedió la tarea de vigilancia a un país aliado de la OTAN cerca de las costas de Bretaña. El buque "siguió observando desde la distancia y se mantuvo listo para responder a cualquier actividad inesperada", destacó el Ministerio de Defensa británico.

Reino Unido preparado

La semana pasada trascendió que un buque espía ruso, el Yantar, fue avistado cerca de las costas de Escocia y que utilizó un láser para impedir el seguimiento de aviones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). El ministro de Defensa británico, John Healey, denunció entonces que la presencia del Yantar era "peligrosa".

"Los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Estamos preparados", señaló Healey.

Tampoco es la primera vez que el buque Stoiki se aproxima a las costas británicas. El pasado mayo, la Armada británica envió a dos buques y un escuadrón aéreo para hacerle un seguimiento en aguas del canal de la Mancha hasta reunirse con el dos buques mercantes, el Sparta IV y el General Skobelev, a los que escoltó hasta el mar Báltico seguidos del HMS Hurworth británico.

FUENTE: Con información de Europa Press