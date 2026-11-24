PEKÍN. - El secretario general del Partido Comunista en Shanghái y miembro de su buró político es objeto de una investigación por "graves infracciones del reglamento disciplinario y la legislación", anunció el martes la televisión estatal de China.

Chen Jining, considerado un candidato potencial a una futura promoción dentro del partido, era desde 2022 el responsable de la formación en la capital económica y financiera de China.

La cadena estatal CCTV señaló que Chen estaba siendo investigado por la Comisión Central de Control Disciplinario y la Comisión Nacional de Supervisión, los órganos anticorrupción del país.

Es el cuarto miembro del buró político del Partido Comunista en ser objeto de una investigación desde el inicio del mandato actual de la máxima instancia de decisión dentro del partido, comenzado en 2022.

La investigación contra él se conoce menos de un mes después de una importante reunión del partido en la que los dirigentes prometieron reforzar la disciplina interna.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping emprendió una intensa campaña contra la corrupción, un problema que afecta desde hace décadas la economía y la política chinas.

Cerca de 8 millones de personas han sido sancionadas desde entonces, aunque algunos analistas señalan esta campaña como una estrategia para apartar a rivales políticos.

FUENTE: Con información de AFP