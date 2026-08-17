lunes 17  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah

La fotografía ha conmovido a los seguidores del intérprete, puesto que desde el diagnóstico de demencia frontotemporal son pocas las apariciones que ha tenido en las redes

En esta foto de archivo tomada el 11 de octubre de 2019, el actor estadounidense Bruce Willis asiste al estreno de Motherless Brooklyn durante el 57 ° Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall en la ciudad de Nueva York. Willis, estrella de la franquicia Die Hard, se retirará de la actuación debido a una enfermedad que afecta sus facultades cognitivas, anunció su familia el 30 de marzo de 2022.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 11 de octubre de 2019, el actor estadounidense Bruce Willis asiste al estreno de "Motherless Brooklyn" durante el 57 ° Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall en la ciudad de Nueva York. Willis, estrella de la franquicia "Die Hard", se retirará de la actuación debido a una enfermedad que afecta sus facultades cognitivas, anunció su familia el 30 de marzo de 2022. 

Ángela Weiss / AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Tras meses ausente de las redes sociales, debido al diagnóstico de demencia frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada al actor de Duro de Matar en febrero de 2023, Bruce Willis ha reaparecido en una conmovedora foto en la boda de su hija Tallulah.

Fue la revista Vogue la encargada de compartir fotografías de la celebración que unió a Tallulah, de 32 años, con el músico Justin Acee.

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Entre los retratos se puede apreciar una foto en blanco y negro de Willis junto a la feliz pareja. Él viste un pantalón y camisa de manga corta con un sombrero. Tallula se apoya en el famoso actor, mientras Acee sostiene su mano.

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La fotografía ha conmovido a los seguidores del intérprete, puesto que desde el diagnóstico son pocas las apariciones que ha tenido en las redes de algunos de sus familiares, especialmente de su esposa Emma Heming Willis, quien ha hablado abiertamente sobre los retos de la enfermedad.

Tallulah y Acee se casaron en el patio de la casa familiar de la hija de Willis y Demi Moore en Hailey, Idaho. Explicó a la revista Vogue que el lugar tiene un significado especial para ambos.

“Es el lugar donde aprendí a correr libre y a ser la soñadora que soy hoy. Justin y yo hemos pasado tanto tiempo allí que, aunque tiene una carga emocional muy grande para mí, él se siente muy parte del tejido de la propiedad”.

Enfermedad

La demencia frontotemporal es una enfermedad que afecta directamente al habla debido a una neurodegeneración cognitiva que va debilitando las conexiones para enlazar las órdenes de su cerebro. A la fecha, los galenos no han encontrado una cura para esta condición.

Desde que el diagnóstico de Willis se hizo público, el actor se alejó de la escena de Hollywood.

Tanto Emma como las hijas mayores de Willis, Rumer, Scott y Tallullah, y su exesposa la actriz Demi Moore, han sido pieza clave para el actor al brindarle apoyo incondicional. La familia mantiene informada a la audiencia sobre el estado de Bruce Willis a través de las redes sociales o entrevistas.

Emma Heming y Willis tienen 15 años de casados y son padres de Evelyn y Mabel.

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